化武調查團擬赴攻擊現場 英控俄敘不放行

2018-04-16 23:08 中央社 海牙16日綜合外電報導



英國駐荷蘭大使館今天表示，俄羅斯與敘利亞還未准許禁止化學武器組織（OPCW）的真相發掘小組，進入敘利亞度瑪鎮（Douma）調查毒氣攻擊指控，但遭到俄方否認。

法新社報導，英國代表團在推特上表示，OPCW秘書長尤祖姆居（Ahmet Uzumcu）向緊急會議報告，他們已派出調查團隊，但「俄國和敘利亞尚未允許（他們）進入度瑪鎮。不受阻礙的出入自由至關重要」。

英國大使威爾森（Peter Wilson）也敦促大會「採取行動，追究行兇者責任」，並說若不這麼做，「只會使敘利亞與其他地區進一步承受有人野蠻使用化武的風險」。

克里姆林宮則表示，宣稱俄國與敘利亞還未放行調查團隊的說法「毫無根據」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們認為這類對俄羅斯的指控毫無根據。」他也說，莫斯科當局贊成「公正調查」。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國表示，調查小組進入度瑪鎮的時間遭推遲，是西方國家發動攻擊所致。

根據俄新社，俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）對OPCW調查團隊未獲放行的相關指控說：「這是我們英國同仁的最新猜測。」

美國代表稍早在OPCW緊急會議表示，俄國可能已對疑似化武攻擊的現場動過手腳，並呼籲禁止化武組織採取行動，但遭到俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）否認。

拉夫羅夫對英國廣播公司（BBC）Hardtalk節目說：「我可以掛保證，俄羅斯並沒有對現場動手腳。」

他也表示，英國、法國與美國所提出敘利亞軍隊發動化武攻擊的證據，根據的都是「新聞報導與社群媒體」的資訊。