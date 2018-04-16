敘利亞遭空襲後 土耳其：對俄關係仍堅實

2018-04-16 22:45 中央社 安卡拉16日綜合外電報導



法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾表示，上週末對敘利亞政權的空襲行動已經造成土耳其和俄羅斯之間的嫌隙。不過土耳其外交部長卡夫索格魯今天澄清，土俄關係堅實。

法新社報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（JensStoltenberg）舉行記者會時說：「我們的想法可以不同，但那（指土俄關係）不會淡薄到可以被法國總統打斷的地步。」

他也說：「我們跟俄國關係堅實。」