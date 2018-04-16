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敘利亞遭空襲後 土耳其：對俄關係仍堅實

2018-04-16 22:45中央社 安卡拉16日綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾表示，上週末對敘利亞政權的空襲行動已經造成土耳其俄羅斯之間的嫌隙。不過土耳其外交部長卡夫索格魯今天澄清，土俄關係堅實。

法新社報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（JensStoltenberg）舉行記者會時說：「我們的想法可以不同，但那（指土俄關係）不會淡薄到可以被法國總統打斷的地步。」

他也說：「我們跟俄國關係堅實。」

土耳其法國俄羅斯

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