阿拉伯聯盟峰會 沙烏地國王痛批伊朗美國

2018-04-16 20:06 中央社 達蘭15日綜合外電報導



阿拉伯聯盟各國領導人今天在沙烏地阿拉伯召開年度峰會，沙國國王沙爾曼在會中批評伊朗「公然干涉」阿拉伯地區事務，並痛斥美國承認耶路撒冷為以色列首都。

82歲的沙爾曼（King Salman）將這次阿拉伯聯盟（Arab League）的會議稱為「耶路撒冷峰會」，同時他斥責華盛頓當局決定承認耶路撒冷為以色列首都，以及將駐以色列大使館從特拉維夫遷移至耶路撒冷。

法新社報導，阿拉伯聯盟的最終聲明宣布這項舉動「無效而且非法」。

這場峰會由利雅德當局主辦，來自阿拉伯世界的17位國家領導人聚集在沙國東部城市達蘭（Dhahran），達蘭是沙國國營的沙烏地阿美石油公司（Aramco）所在地。敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）並沒有出席這場峰會。

峰會召開時間就在美國、英國和法國聯手密集空襲敘利亞之後的24小時內，他們聲稱空襲鎖定敘利亞境內有關化學武器發展的目標。敘利亞早於2011年就被阿拉伯聯盟中止會員國資格。

沙爾曼表示：「我們再度強烈譴責伊朗在阿拉伯地區的恐怖主義行徑，並拒絕伊朗公然干涉阿拉伯國家事務。」

沙爾曼還說：「我們重申拒絕美國對於耶路撒冷的決定，東耶路撒冷是巴勒斯坦領土不可分割的一部分。」