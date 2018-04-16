中國首度點名美英法 反對攻擊敘利亞

2018-04-16 19:51 中央社 北京16日電



中國外交部發言人華春瑩。 中央社 分享 facebook

中國外交部發言人華春瑩今天首度點名美英法三國軍事攻擊敘利亞「違反國際法基本原則，有悖聯合國憲章」。她並意有所指地說，以化武為由對別國動武有前車之鑑，悲劇不能重演。

中國外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體相關提問時，刻意以較長時間作答，並針對此事公開點名美國、英國、法國，表達反對態度。

華春瑩說，聯合國憲章對於在何種情況下使用武力有明確規定。美、英、法對敘利亞發動軍事打擊「違反了禁止使用武力的國際法基本原則，有悖聯合國憲章」。同時，當今的國際法禁止對非法行為採取武力報復，繞開聯合國安理會以「單邊人道主義干涉」為由對它國動武，不符合國際法。

她並意有所指地說，以化武為由對別國動武，歷史上有前車之鑑，「歷史的教訓應該汲取，以前的悲劇不能重演」。以「有罪推定」為由，對一個主權國家發動軍事打擊是不負責任的，敘利亞化武問題需要真相。

華春瑩表示，中方反對任何國家、任何組織、任何人、在任何情況下、出於任何目的使用化學武器，並主張要對疑似的化武事件進行「全面、客觀和公正的調查，得出經得起歷史和事實檢驗的可靠的結論」。在得出結論之前，各方都不能預判結果。

她提到，敘利亞問題軍事解決沒有任何出路，政治解決是敘利亞問題的唯一現實選擇，動輒訴諸武力只會加速地區局勢動盪，使問題更複雜難解。