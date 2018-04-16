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敘利亞政府軍新一輪屠殺 民房也遭轟炸

2018-04-16 16:58世界日報 編譯孫梁╱綜合15日電

美英法三國對敘利亞發動軍事打擊後，敘政府軍武裝15日對叛軍發動新一輪的屠殺攻擊，但人員死傷不明，而參與救援的人稱，敘軍的轟炸目標包括民房。西方三國對敘利亞的打擊目標是化武設施，但敘軍的常備設施仍然完好無損。

敘政府軍15日對霍姆斯和哈馬地區發動攻擊，在政府軍展開砲擊後，軍機對兩個地區至少進行28次轟炸，包括平民目標也被轟炸。

敘利亞2011年爆發全面年內戰後，敘政權在俄羅斯和伊朗的幫助下，現已奪取被叛軍控制的大部分土地，儘管報導稱，敘利亞利用化學武器迫使叛軍投降，導致大批人員喪命，但敘軍使用傳統武器屠殺的平民更多，人權組織的資料顯示，在敘利亞戰爭中喪命的40多萬人中，化武導致的死亡還不到2000人。

美英法三國發動空襲之後，敘國當局試圖表現局勢正常，視頻顯示，敘總統阿塞德手提公文包步行去上班，該視頻貼上推特後，點擊超過百萬次。

阿塞德15日會見俄羅斯議員代表團時，顯得鎮靜和情緒飽滿，他稱西方國家的轟炸是侵略，並讚揚俄羅斯的防禦武器擊落了71到103枚來襲導彈。

阿拉伯世界的領袖15日在沙烏地阿拉伯舉行會晤，但與會各方沒有提到敘總統阿塞德，敘利亞2011年被趕出阿拉伯聯盟。西方對敘利亞的轟炸導致阿拉伯世界出現分裂，沙烏地和卡塔爾聲明支持，但埃及、伊拉克和黎巴嫩表示擔憂，認為軍事打擊可導致敘國的衝突升級。

軍事打擊也在敘利亞產生分裂，反對派領袖認為西方的轟炸不夠，但敘州府的支持者表示抗議。

敘利亞俄羅斯埃及

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