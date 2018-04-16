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阿拉伯聯盟峰會促調查敘利亞用化武 譴責幫凶伊朗

2018-04-16 16:58世界日報 編譯張玉琴╱綜合沙烏地阿拉伯15日電

敘利亞首都大馬士革。 新華社
敘利亞首都大馬士革。 新華社
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阿拉伯國家聯盟峰會15日敦促國際社會調查敘利亞非法使用化學武器，並譴責伊朗干預他國內政。

數十年來，沙烏地阿拉伯和伊朗一直在爭奪該地區霸主地位，如今此爭奪戰演變成在葉門、敘利亞數國展開代理人戰爭。

阿拉伯國家聯盟發表聲明表示：「我們強烈譴責對敘利亞人民使用化學武器，並要求國際社會對此展開獨立調查，以確保使用化武者受到國際法律的制裁。」該聲明並強調，多方介入的敘利亞戰爭必須透過政治解決。

對於美、英、法14日對敘利亞化武設施發射飛彈，沙烏地阿拉伯及其盟邦均表支持，而伊拉克和黎巴嫩則譴責這項攻擊行動。敘利亞政府否認使用或擁有化武，指稱美國等的飛彈攻擊是侵略行為。過去三年因俄羅斯和伊朗的軍事援助，敘利亞總統阿塞德得以鎮壓有意推翻他的反抗軍。

阿拉伯國家聯盟發表的公報敦促更多國家制裁伊朗，使它撤除部署於敘利亞和葉門的「民兵部隊」。

沙烏地阿拉伯外長朱貝爾在記者會表示：「本峰會譴責伊朗干預阿拉伯國家內政，它的干預或是藉由挑起教派紛爭，或是在黎巴嫩、伊拉克和葉門等國部署民兵部隊，或是庇護凱達恐怖組織。」

伊朗駁斥上述譴責聲明，聲稱是沙烏地阿拉伯施壓的結果。

擔任這次峰會主席的沙烏地阿拉伯並宣布，今年峰會稱為「耶路撒冷峰會」（Quds Summit），它針對的是川普總統去年宣布耶路撒冷為以色列首都的決定，川普行動遭到阿拉伯國家的一致譴責。

參與峰會代表矢言支持巴勒斯坦，巴勒斯坦希望未來建國後以東耶路撒冷為都。沙國國王沙爾曼表示，沙國將捐款2億元協助巴勒斯坦。

敘利亞沙烏地阿拉伯伊朗

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