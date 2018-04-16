川普轟敘為什麼那麼節制？原來跟新國安團隊磨合有關

2018-04-16 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國轟炸敘利亞的決策過程也可窺見馬提斯（右）和波頓之間的微妙互動。歐新社 分享 facebook 美國總統川普聽從國防部長馬提斯的建議，上周末轟炸敘利亞不用他偏好更激勵的攻擊手段，其中決策過程也可窺見改組後白宮國安團隊的互動。

華爾街日報引述熟悉決策的人士報導，這是鷹派國安顧問波頓上任後，白宮國安團隊所面臨的第一道難題。

報導說，白宮幾天開會下來，川普同意採取國防部所建議較保守的選項：密集飛彈攻擊三處目標，以癱瘓敘利亞政權使用化武的能力。

據知情人士透露，馬提斯原本提出三個方案：最保守的第一案是目標僅限於敘利亞的化武設施；第二個方案是攻擊疑似化武研究和指揮中心在內的目標；第三案是也將俄羅斯在敘利亞的空防納為目標，目的在癱瘓敘利亞軍力。

最後川普採納的作法，顯然綜合了前兩個選項：低度的飛彈攻擊，但要摧毀阿塞德的化武能力。

據知情人士透露，駐聯合國大使海莉響應川普主張更有力的反制，但馬提斯警告可能引發俄羅斯和伊朗更激烈的回應。至於向來給人用武力解決問題形象的波頓，按他所謂「毀滅性」的攻擊只是具體打擊阿塞德部分設施 。

知情人士表示，波頓深知川普看重馬提斯，也認為在他上任之初，先聽從馬提斯的主張才是明智之舉。波頓上個月前往國防部拜會馬提斯，馬提斯在門口親迎，劈頭就說，久聞波頓是「魔鬼化身」，「早想會一會你」。