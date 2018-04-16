馬克宏稱說服川普長期駐軍敘利亞 白宮給軟釘

2018-04-16 09:34 中央社 巴黎/華盛頓15日綜合外電報導



法國總統馬克宏稱他已說服美國總統川普，讓美軍長駐敘利亞，但美方否認已同意。路透 分享 facebook 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天聲稱，法國已說服美國總統川普，讓美軍「長時間」留在敘利亞；不過白宮隨即表示，川普仍希望在敘國的美軍能儘早撤回國。

法新社報導，在法國與美、英聯手對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權的目標發動空襲後隔天，馬克宏堅稱這次軍事干預合法，並敦促國際力量現應推動以外交解決長達7年的血腥敘利亞內戰。

馬克宏在一場煙硝味十足的電視訪問裡說：「我們沒有對阿塞德政權宣戰。」但他再次強調，這場他就任總統後首度的重大軍事干預是有必要的，以傳達對平民使用化武不會得不到懲罰的訊息。

馬克宏在與法國電視台BFMTV的2名資深記者2個多小時的訪問裡唇槍舌劍之餘，還暗示法國扮演關鍵角色，讓川普改變心意，願留下繼續處理敘利亞衝突。

馬克宏說：「10天前，川普總統說美國必須自敘利亞抽身，我向你們保證，我們已說服他，有必要長期留下。」在提到川普就會否軍事打擊一事推文槓俄羅斯時，馬克宏更說他們第2件事就是說服川普，必須將打擊限縮在化武。

路透社報導，在馬克宏表示已說服川普讓美軍長期留在敘利亞後，白宮今天表示，川普依然希望在敘利亞的美軍能儘可能早日返國。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說：「美國的任務未變－總統已清楚表明想要美軍越快回國越好。我們決心徹底粉碎伊斯蘭國（IS），並創造阻止他們捲土重來的形勢。此外，我們期待區域盟邦與夥伴，能在軍事與財政上負起更大責任，以確保區域安全。」