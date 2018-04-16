辯稱任務完成為極佳術語 川普：應多使用

2018-04-16 02:03 中央社 華盛頓15日綜合外電報導



美國總統川普下令以飛彈空襲敘利亞後宣告「任務完成」，引來媒體大作文章，他今天發推文辯解，表示他早知道媒體會這麼做，但他覺得這是極佳的軍事術語，應該重新多多使用。

路透社報導，「任務完成」一詞與前總統小布希（George W. Bush）有關，他在2003年伊拉克戰爭時期也曾宣稱「任務完成」，但這場戰爭歹戲拖棚，直到他卸任為止。

川普發推文說：「完美執行敘利亞空襲，非常精準，『假新聞媒體』只能拿我使用『任務完成』一詞來損我。」