普亭：西方再攻敘利亞 將導致混亂

2018-04-15 22:47 中央社 莫斯科15日綜合外電報導



俄羅斯新聞社引述克里姆林宮的話報導，俄國總統普亭今天告訴伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani），西方如進一步以飛彈攻擊敘利亞，將導致國際關係混亂。

兩人在電話中討論敘利亞情勢。

報導中說，兩人同意，西方的攻擊已損及敘利亞問題獲得政治解決的機會。

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）稍早表示，俄羅斯將竭力與西方改善政治關係。