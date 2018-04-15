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美駐聯合國大使：達成目標前 不從敘利亞撤軍

2018-04-15 22:47中央社 華盛頓15日綜合外電報導

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天表示，美國在達成目標前，不會從敘利亞撤軍。

海利今天在福斯新聞頻道（Fox News）發表談話時，列出美國的3個目標，即確保不以危及美國利益的任何方式使用化學武器、擊敗伊斯蘭國（Islamic State）及取得觀察伊朗作為的有利地點。

海利說，「看到美國部隊返國」是我們的目標，「但是在完成這些事前，我們不會離開」。

美國駐聯合國大使海利（中）。 美聯社
美國駐聯合國大使海利（中）。 美聯社
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