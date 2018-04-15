彈襲敘利亞後 俄官員：美將急於戰略對話

2018-04-15 21:38 中央社 莫斯科15日綜合外電報導



俄羅斯媒體今天引述外交部官員報導，在西方盟國以飛彈空襲敘利亞之後，美國將會想要針對戰略穩定跟俄國維繫對話。

國際傳真社（Interfax）報導，俄國外交部防核擴散與武器管制局局長葉爾馬科夫（Vladimir Ermakov）表示：「有各種理由相信，在美國打擊敘利亞之後，美方將急於展開戰略對話。」