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彈襲敘利亞後 俄官員：美將急於戰略對話

2018-04-15 21:38中央社 莫斯科15日綜合外電報導

俄羅斯媒體今天引述外交部官員報導，在西方盟國以飛彈空襲敘利亞之後，美國將會想要針對戰略穩定跟俄國維繫對話。

國際傳真社（Interfax）報導，俄國外交部防核擴散與武器管制局局長葉爾馬科夫（Vladimir Ermakov）表示：「有各種理由相信，在美國打擊敘利亞之後，美方將急於展開戰略對話。」

他說：「很難說美方沒有顯露出引領戰略對話之意。美國政府內部有可以進行相關討論的特定人士。」

俄羅斯媒體今天引述外交部官員報導，在西方盟國以飛彈空襲敘利亞之後，美國將會想要針...
俄羅斯媒體今天引述外交部官員報導，在西方盟國以飛彈空襲敘利亞之後，美國將會想要針對戰略穩定跟俄國維繫對話。 歐新社
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