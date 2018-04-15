彈襲敘利亞後 俄官員：美將急於戰略對話

相關新聞
美歐襲敘 中國重申反對用武 學者：低調持續支持俄路線2018-04-15 14:06
阿薩德批美英空襲侵略 敘民眾集結首都力挺2018-04-15 13:35
敘利亞反抗軍：阿薩德不除 聯軍空襲只是鬧劇2018-04-15 13:40
敘料將攻反抗軍最後地盤 恐爆人道災難2018-04-15 21:19
美國2艘軍艦當幌子 彈襲敘利亞猝不及防2018-04-15 20:08
敘利亞遭空襲 川金會添變數2018-04-15 17:00
「航站情緣」真人版 敘男受困大馬機場2018-04-15 16:22
美英法發動空襲 敘和平進程原地踏步2018-04-15 16:15
聯軍空襲敘利亞 越南關切2018-04-15 16:09
英參與空襲未經議會同意 英相梅伊被罵跟著川普走2018-04-15 13:20
瞞天過海欺敵奏效？美軍亮出轟敘戰果2018-04-15 13:13
川普才說撤軍就動武 恐被報復2018-04-15 13:09
川普爽呼任務完成...勿忘小布希2018-04-15 13:05
俄提譴責英美法案 安理會否決2018-04-15 13:02
美公布影像 聯軍「精準」空襲敘國3目標2018-04-15 12:58
敘俄稱攔截擊落多枚飛彈 美回嗆一枚都沒攔截到2018-04-15 11:36
地中海2艘驅逐艦是幌子 美用瞞天過海計空襲敘利亞2018-04-15 09:39
敘利亞軍方宣布 全面掌控東古塔區2018-04-15 08:42
西方聯軍警告敘利亞 若再用化武絕不手軟2018-04-15 04:47
梅伊、馬克宏首次出擊 美英法空襲行動總整理2018-04-15 04:47
俄起草譴責空襲敘決議案 UN安理會未通過2018-04-15 04:47
敘國空防嚴密 開啟戰爭新時代2018-04-14 23:55
川普早想動手 2個原因讓他延後用武2018-04-14 23:46
轟炸沒傷到俄軍 美精準算計2018-04-14 23:42
美英法空襲敘利亞 川普：完美執行 任務完成2018-04-14 23:39
川普早就想打敘利亞 這三個人把他拖住2018-04-14 23:08
阿塞德應否持續執政 英相未正面回答2018-04-14 22:34
法國警告：敘利亞若再越紅線 會有新空襲2018-04-14 20:54
空襲敘利亞後 川普14日首則推文「任務達成」2018-04-14 20:46
西方聯軍空襲敘利亞 各國反應一次看2018-04-14 20:22
美英法聯手攻擊 敘利亞譴責野蠻侵略2018-04-14 17:50
美英法空襲 北約支持：削弱敘利亞政權2018-04-14 17:31
熱門文章
地中海2艘驅逐艦是幌子 美用瞞天過海計空襲敘利亞2018-04-15 09:39
台女在泰按摩遭性侵 27歲男嫌坦承犯案2018-04-15 13:12
川普早就想打敘利亞 這三個人把他拖住2018-04-14 23:08
要怪川普？ 美元走醉步 外匯交易員嘆這行飯難吃2018-04-14 23:36
美國總統禁說的名句語錄 川普「任務完成」犯了大忌2018-04-15 10:29
華郵：台灣人才外流 大陸招賢納士2018-04-15 17:38
不光核武 北韓另一個「致命武器」即將引爆2018-04-15 19:11
日男遊沖繩染麻疹 又搭新幹線回名古屋…2018-04-15 14:14
川普真要打貿易戰？ 紐時：大陸領導層感到迷茫2018-04-15 10:37
敘利亞遭空襲 油金價急漲2018-04-15 00:28
英國前三軍總司令：美英法網路恐將受到俄國嚴重攻擊2018-04-14 23:25
轟炸沒傷到俄軍 美精準算計2018-04-14 23:42
敘國空防嚴密 開啟戰爭新時代2018-04-14 23:55
紐時：台灣取代香港！ 崛起成亞洲言論自由新堡壘2018-04-15 12:22
三萬人遊行要安倍下台 前日相小泉：安倍三連任難2018-04-14 22:00
敘俄稱攔截擊落多枚飛彈 美回嗆一枚都沒攔截到2018-04-15 11:36
雪梨宣布要拆成3個城市 學者看衰2018-04-15 12:27
宋濤率團訪北韓 金正恩設宴款待2018-04-15 11:05
日本海域發現稀土 專家：開採恐不易2018-04-15 14:53
美公布影像 聯軍「精準」空襲敘國3目標2018-04-15 12:58
敘利亞軍方宣布 全面掌控東古塔區2018-04-15 08:42
俄起草譴責空襲敘決議案 UN安理會未通過2018-04-15 04:47
特斯拉生產慢...怪過度自動化2018-04-15 01:02
被綁失蹤4年 112奈及利亞女恐僅15人倖存2018-04-15 13:43
川普早想動手 2個原因讓他延後用武2018-04-14 23:46
矽谷富豪發起公投 想將加州「一分為三」2018-04-15 13:53
敘利亞反抗軍：阿薩德不除 聯軍空襲只是鬧劇2018-04-15 13:40
外資看後市 兩種可能2018-04-15 00:30
重談TPP讓美回鍋 澳洲：締約國沒興趣2018-04-15 11:58
美歐襲敘 中國重申反對用武 學者：低調持續支持俄路線2018-04-15 14:06
經費不斷超支 加州高鐵建設陷錢坑2018-04-14 23:42
影／「自願死亡症」 瑞典難民兒童數百人陷昏迷2018-04-15 18:09
擺脫西亞油價控制 中印想結「石油同盟」2018-04-15 14:29
梅伊、馬克宏首次出擊 美英法空襲行動總整理2018-04-15 04:47
星期人物／鷹派波頓不上戰場 卻最愛喊打2018-04-14 23:53
美英法空襲敘利亞 川普：完美執行 任務完成2018-04-14 23:39
美債殖利率…透露經濟隱憂2018-04-15 01:02
英參與空襲未經議會同意 英相梅伊被罵跟著川普走2018-04-15 13:20
瞞天過海欺敵奏效？美軍亮出轟敘戰果2018-04-15 13:13
美國2艘軍艦當幌子 彈襲敘利亞猝不及防2018-04-15 20:08
留言