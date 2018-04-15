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美國2艘軍艦當幌子 彈襲敘利亞猝不及防

2018-04-15 20:08中央社 華盛頓14日綜合外電報導

西方聯軍昨天對敘利亞政權進行打擊。美國先以兩艘軍艦當幌子，分散俄羅斯和敘國的注意，總統川普宣布行動的同時，105枚飛彈則自3個方向發射，讓敘國猝不及防。

彭博報導，過去一整週，當敘利亞疑似化武攻擊受害兒童病懨懨，甚至奄奄一息的畫面在全球播放的同時，美國飛彈驅逐艦邱吉爾號（USS Winston Churchill）正在乘風破浪開赴地中海，參與另一艘美國驅逐艦庫克號（USS Donald Cook）等盟國艦隊的行列。

●詭計

戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）是昨晚對敘打擊行動主要火力。上述兩艘軍艦搭載多達90枚戰斧飛彈，到頭來在這次打擊行動中卻一彈未發。

根據熟知白宮作戰計畫人士透露，在這場讓敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar Assad）政府幾乎無力招架的攻擊行動中，這兩艘軍艦不過是用來分散俄羅斯和敘國政權注意力的幌子罷了。

這項詭計奏效了。五角大廈官員今天指出，鎖定敘國3處化武設施的針對性打擊行動幾乎沒有遭遇抵抗。美國參謀首長聯席會議主管麥肯錫（Kenneth McKenzie）中將說，包括飛彈防禦系統在內，敘國大都只能在西方聯軍擊中目標之後才做出反應。

麥肯錫說：「我們讓敘利亞猝不及防。」他並用「精準、勢如破竹、有效」來形容美國、法國、英國的這項聯合打擊行動。

如果光是阿塞德政權肆無忌憚地再次使用化武對付自家子民，其實還不足以讓美國採取行動。前俄羅斯雙面間諜和女兒3月初在英格蘭遭神經毒劑毒害，英國政府和盟邦對俄國嚴加譴責。敘國的化武攻擊緊跟在這起事件之後發生，這才促使川普政府有所行動。

不願具名的川普政府官員指出，前俄諜遭神經毒劑毒害事件讓川普、白宮高階幕僚，以及英、法領袖深以為憂，認為若再等閒視之，無異鼓勵化武擴散。

應對策略成形後，川普的意向在11日推文中就可看出端倪。他寫道：「俄羅斯矢言打下射向敘利亞的任何和所有的飛彈，那請俄羅斯準備好，因為它們就要射過去了，又棒、又新、又『聰明』。」

分析家認為阿塞德政權會因應川普的威脅，將武器和人員保護性地移出可能遭攻擊的目標。與此同時，西方聯軍既要做到只打擊阿塞德而不挑起俄國報復，又要避免美國在敘國7年內戰中越陷越深，這讓本已不易的作戰計畫難度更高。

●慘重代價

在白宮裡，川普召集軍事官員開會研商，並多次致電法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相梅伊（Theresa May），目標就是要達成他8日推文中威脅的，讓敘國付出「慘重代價」。

知情人士指出，在本週稍早召集國家安全會議（NSC）和軍事高層開會時，官員向川普提出可能打擊的5大目標選項。

會中，大部分說明由國防部長馬提斯（Jim Mattis）、參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）和其他軍方領袖進行，川普主要聽取相關研析。9日剛履新的國家安全顧問波頓（John Bolton）和副總統彭斯（Mike Pence）也與會。

消息人士指出，川普要求波頓和軍方高層一一說明打擊這些潛在目標的理由，尤其聚焦在如何限制俄方將情勢升高的風險上。川普的國安高層一致同意要進行打擊，但對於打擊敘利亞的強度存在歧見。

●海利推波助瀾

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）面見川普時，對敘國政權的評估特別直言不諱。

海利昨天在聯合國安全理事會指出，數以千計敘國平民喪生，阿塞德和支持他的俄國政府難辭其咎。消息人士表示，川普跟國安官員本週稍早召開閉門會議時，海利就力主基於人道立場，必須對化武攻擊做出強有力軍事回應。

●攻擊發起

盟邦靠攏、飛彈驅逐艦邱吉爾號抵達地中海地區後，攻擊行動行將展開。

川普昨晚9時在華府向全國演說的同時，美、英、法的105枚飛彈分別從紅海、阿拉伯灣（Arabian Gulf）和地中海同時射向敘國，讓阿塞德政權部署的飛彈防禦系統全無用武之地。更先進的俄國防空系統則未發射迎擊盟軍火力。

五角大廈指出，美軍火力包括駐紮卡達烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base）的兩架B-1B轟炸機發射的19枚新式匿蹤聯合空對地距外飛彈延程型（JASSM-ER），以及維吉尼亞級華納號潛艦（USS John Warner）發射的6枚戰斧巡弋飛彈。

從B-1B轟炸機上發射的這種新型飛彈由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）生產，是首度用在作戰行動。

此外，美國巡洋艦蒙特瑞號（USS Monterey）和驅逐艦拉盟號（USS Laboon）也由紅海分別發射了30枚和7枚戰斧飛彈。美國驅逐艦希金斯號（USS Higgins）則由北阿拉伯灣發射23枚戰斧飛彈。

在盟國方面，法國與英國出動旋風式戰機（Tornado）和颱風式戰機（Typhoon），發射了暴風之影巡弋飛彈（法國稱Scalp-EG，英國稱Storm Shadow）。

西方聯軍昨天對敘利亞政權進行打擊。美國先以兩艘軍艦當幌子，分散俄羅斯和敘國的注意...
西方聯軍昨天對敘利亞政權進行打擊。美國先以兩艘軍艦當幌子，分散俄羅斯和敘國的注意，總統川普宣布行動的同時，105枚飛彈則自3個方向發射，讓敘國猝不及防。 美聯社
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