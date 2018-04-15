阿薩德批美英空襲侵略 敘民眾集結首都力挺

2018-04-15 13:35 世界日報 編譯中心／綜合14日電



敘利亞民眾集會力挺阿薩德。 圖片來源/新華社 分享 facebook

根據敘利亞總統府14日發布的談話，敘國總統阿薩德（Bashar al-Assad）表示，西方國家空襲政府軍事設施，只會讓他更渴望反擊敵手。數以百計的敘國民眾14日則聚集首都大馬士革地標的廣場，以按鳴汽車喇叭、比勝利手勢、揮舞國旗等方式，展現無懼攻擊。

阿薩德首次回應這波攻擊，他告訴伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）：「這種侵略行為只會讓敘利亞和敘利亞人民更加堅定決心，繼續在國內每一寸土地打擊、粉碎恐怖主義。」羅哈尼告訴阿薩德，伊朗將繼續支持敘利亞，並「表達他堅信這起侵略行為不會削弱敘利亞人民在反恐戰爭中的決心」。

俄羅斯衛星通訊社報導，敘利亞總統府14日公布一段視頻，顯示阿薩德當日抵達大馬士革總統官邸辦公室準備工作，但他在視頻中並沒有發表講話。

敘利亞軍方14日宣布，在最後一批反抗軍戰士撤離度瑪（Douma）轉往敘利亞北部後，東古塔（Eastern Ghouta）地區已無任何好戰分子。軍方在聲明中說：「所有恐怖分子都已離開度瑪，那是他們在東古塔區的最後據點。」

西方國家為懲罰敘國總統阿薩德疑似使用化武，發動三波軍事打擊行動。美聯社記者目擊大馬士革東部竄出濃煙，火光照亮夜空。美國飛彈從遠處飛來，落入首都郊區，聲如雷擊。長達一小時的攻擊才剛結束，擴音器放送的愛國歌曲馬上透過車輛傳遍大馬士革街頭。

遭攻擊後，數以百計敘國民眾隨即聚集首都的歐瑪雅德廣場（Omayyad Square），許多人揮舞敘利亞、俄羅斯和伊朗國旗。有人鼓掌、跳舞，還有人開車加入車隊按鳴喇叭，展現無懼西方的攻擊。他們高喊：「阿薩德，我們是你的子民。」敘國總統府在空襲開始後就推文說：「善良的靈魂不會受辱。」

敘利亞國營電視台在廣場上進行實況轉播，一大群平民中有人身穿制服，也可見到演員、國會議員和其他不同身分人士的身影。一名在場記者說：「早安，堅定不移。」