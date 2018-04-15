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敘利亞反抗軍：阿薩德不除 聯軍空襲只是鬧劇

2018-04-15 13:40世界日報 編譯中心╱綜合14日電

敘利亞反抗軍組織伊斯蘭軍（Jaish al-Islam）14日表示，只要敘利亞總...
敘利亞反抗軍組織伊斯蘭軍（Jaish al-Islam）14日表示，只要敘利亞總統阿薩德（Basharal-Assad）持續掌權，西方國家對政府軍事基地發動攻擊就只是一場「鬧劇」。 路透
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敘利亞反抗軍組織伊斯蘭軍（Jaish al-Islam）14日表示，只要敘利亞總統阿薩德（Basharal-Assad）持續掌權，西方國家對政府軍事基地發動攻擊就只是一場「鬧劇」。不過英國首相梅伊（Theresa May）表示，空襲的目的並不是要敘利亞改朝換代。

法新社報導，伊斯蘭軍重要成員亞洛希（Mohammad Alloush）表示：「懲罰犯罪工具，卻不去動罪犯，真是一場鬧劇。」伊斯蘭軍原先掌控度瑪鎮（Douma），這個地點疑遭化武攻擊，因而促使西方國家採取軍事行動。

空襲敘利亞之後，英國首相梅伊14日早上表示，本次打擊要傳遞的信息很清晰，是懲罰使用化學武器，目標不是改朝換代。

法廣之聲報導，梅伊說，「面對敘利亞政權的行為，在對事故做出多種分析的基礎上，我們判斷敘利亞政權不僅曾使用化學武器，且有很大可能未來還將繼續這麼做」。她表示，一切嘗試旨在捉拿化武攻擊負責人的努力，都遭俄羅斯在聯合國安理會阻擾，2017年以來已經六次遭否決。

梅伊還說，「和我們最親近的盟國一起實施上述打擊的決定，是正當的與合法的。這是為了減輕人類的痛苦，摧毀敘利亞政權的化武能力，逼其放棄使用化武。敘利亞人民的最大希望依然是政治解決。」梅伊呼籲各方，尤其是敘利亞政權和其支持方，允許那些在絕望中等待幫助的人們獲得人道援助。

敘利亞梅伊聯合國

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