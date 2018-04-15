俄起草譴責空襲敘決議案 UN安理會未通過

2018-04-15 04:47 中央社 紐約聯合國總部14日綜合外電報導



俄羅斯大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）於聯合國安理會表決後表示：「你們不僅讓本身凌駕於國際法之上，你們還試圖改寫國際法。」 新華社 分享 facebook 聯合國（UN）安全理事會今天未能通過俄羅斯起草的一項決議案，此決議案的目的是譴責「美國及其盟邦違反國際法及聯合國憲章，對敘利亞阿拉伯共和國發動侵略行動」。

路透社報導，安理會進行表決時，僅俄羅斯、中國和玻利維亞投贊成票。有8國投下反對票，另有4國棄權。為通過決議案，必須獲9票支持，且安理會的5個常任理事國（俄羅斯、中國、法國、英國和美國）未動用否決權。

法新社報導，俄羅斯今天在聯合國安理會提出決議案，譴責美國、英國和法國聯手發動軍事空襲報復敘利亞境內疑似化武攻擊事件，但決議案未能贏得聯合國支持。

俄羅斯草擬的決議案，在聯合國安理會僅獲3票支持，遠低於通過所需的9票支持。有8國投下反對票，另4國棄權。

俄羅斯所提決議案目的是要譴責對敘利亞的「侵略行徑」，並要求美英法3國克制，勿再發動任何進一步攻擊。

在安理會進行表決前，美國警告指稱，它已「裝彈上膛」隨時可對敘利亞發動更多軍事攻擊，倘若敘利亞總統阿塞德的部隊發動新化武攻擊的話。

英國堅稱，這次空襲「正當且合法」，目的是在減輕敘利亞境內7年內戰一再動用化武的人道苦難。

阿塞德政權於一週前疑似對反抗軍掌控的度瑪鎮（Douma）發動化武攻擊，造成至少40人喪生，美英法聯手展開報復空襲。

俄羅斯大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）指責西方國家的「流氓行徑」，要求「立即停止攻擊敘利亞行動，並避免未來採取類似行動。」

涅班濟亞於安理會表決後表示：「你們不僅讓本身凌駕於國際法之上，你們還試圖改寫國際法。」

安理會15個成員國中，中國和玻利維亞支持俄羅斯所提決議案，但美、英、法以及瑞典、荷蘭、波蘭、科威特和象牙海岸反對，秘魯、哈薩克、衣索比亞和赤道幾內亞棄權。