親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普打擊敘利亞
美中貿易戰開打
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

俄起草譴責空襲敘決議案 UN安理會未通過

2018-04-15 04:47中央社 紐約聯合國總部14日綜合外電報導

俄羅斯大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）於聯合國安理會表決後表示：...
俄羅斯大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）於聯合國安理會表決後表示：「你們不僅讓本身凌駕於國際法之上，你們還試圖改寫國際法。」 新華社
分享
聯合國（UN）安全理事會今天未能通過俄羅斯起草的一項決議案，此決議案的目的是譴責「美國及其盟邦違反國際法及聯合國憲章，對敘利亞阿拉伯共和國發動侵略行動」。

路透社報導，安理會進行表決時，僅俄羅斯、中國和玻利維亞投贊成票。有8國投下反對票，另有4國棄權。為通過決議案，必須獲9票支持，且安理會的5個常任理事國（俄羅斯、中國、法國、英國和美國）未動用否決權。

法新社報導，俄羅斯今天在聯合國安理會提出決議案，譴責美國、英國和法國聯手發動軍事空襲報復敘利亞境內疑似化武攻擊事件，但決議案未能贏得聯合國支持。

俄羅斯草擬的決議案，在聯合國安理會僅獲3票支持，遠低於通過所需的9票支持。有8國投下反對票，另4國棄權。

俄羅斯所提決議案目的是要譴責對敘利亞的「侵略行徑」，並要求美英法3國克制，勿再發動任何進一步攻擊。

在安理會進行表決前，美國警告指稱，它已「裝彈上膛」隨時可對敘利亞發動更多軍事攻擊，倘若敘利亞總統阿塞德的部隊發動新化武攻擊的話。

英國堅稱，這次空襲「正當且合法」，目的是在減輕敘利亞境內7年內戰一再動用化武的人道苦難。

阿塞德政權於一週前疑似對反抗軍掌控的度瑪鎮（Douma）發動化武攻擊，造成至少40人喪生，美英法聯手展開報復空襲。

俄羅斯大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）指責西方國家的「流氓行徑」，要求「立即停止攻擊敘利亞行動，並避免未來採取類似行動。」

涅班濟亞於安理會表決後表示：「你們不僅讓本身凌駕於國際法之上，你們還試圖改寫國際法。」

安理會15個成員國中，中國和玻利維亞支持俄羅斯所提決議案，但美、英、法以及瑞典、荷蘭、波蘭、科威特和象牙海岸反對，秘魯、哈薩克、衣索比亞和赤道幾內亞棄權。

俄羅斯安理會敘利亞

相關新聞

美英法空襲敘利亞 川普：完美執行 任務完成

2018-04-14 23:39

敘國空防嚴密 開啟戰爭新時代

2018-04-14 23:55

川普早想動手 2個原因讓他延後用武

2018-04-14 23:46

轟炸沒傷到俄軍 美精準算計

2018-04-14 23:42

川普早就想打敘利亞 這三個人把他拖住

2018-04-14 23:08

阿塞德應否持續執政 英相未正面回答

2018-04-14 22:34

法國警告：敘利亞若再越紅線 會有新空襲

2018-04-14 20:54

空襲敘利亞後 川普14日首則推文「任務達成」

2018-04-14 20:46

西方聯軍空襲敘利亞 各國反應一次看

2018-04-14 20:22

俄羅斯：美英法103枚飛彈襲敘利亞 71枚遭攔截

2018-04-14 18:40

美英法聯手攻擊 敘利亞譴責野蠻侵略

2018-04-14 17:50

美英法空襲 北約支持：削弱敘利亞政權

2018-04-14 17:31

美軍空襲敘利亞：打不出戰果，轟炸「僅一波」？

2018-04-14 15:18

美英法難容化武惡行 空襲重懲敘利亞

2018-04-14 14:34

美空襲敘利亞 外交部：譴責化武 續供人道救援

2018-04-14 14:28

影／報復敘利亞政府軍用化武 川普宣布美英法連手轟炸

2018-04-14 14:21

川普下令 美英法聯手攻敘利亞

2018-04-14 13:36

華郵：空襲讓川普更難自敘利亞衝突脫身

2018-04-14 13:26

川普就想來硬的 要跟普亭比誰棒子大

2018-04-14 13:11

稱美英法空襲違法 敘官媒：註定失敗

2018-04-14 12:51

美國飛彈報復有原因 敘化武攻擊非首次

2018-04-14 12:30

俄：空襲敘後果由美英法承擔

2018-04-14 12:00

空襲敘利亞 美國防部長：僅此一波

2018-04-14 11:57

空襲敘利亞／美防長憂淪為打擊秀 未獲川普接受

2018-04-14 11:51

冷戰又來了？俄1天內3波行動 擴大與西方戰線

2018-04-14 11:45

對俄轉趨強硬 彭博資訊評論：川普要與普亭比肌肉

2018-04-14 11:29

川普去年也怒炸敘利亞 當時正笑迎習近平

2018-04-14 11:22

法總統：法與英美聯合行動打擊敘化武

2018-04-14 11:17

美法英空襲敘利亞 單一攻擊行動

2018-04-14 11:14

英美海空打擊敘利亞 稱無關推翻敘政府

2018-04-14 10:48

馬提斯擋不住 川普下令攻打敘利亞

2018-04-14 10:43

美英法聯軍發動空襲 敘利亞宣稱擊落13枚飛彈

2018-04-14 10:25

美英法聯軍轟炸敘利亞 中東戰火再起

2018-04-14 10:11

現場╱大馬士革硝煙四起 居民飆粗話大罵川普

2018-04-14 10:03

川普下令軍事打擊敘利亞

2018-04-14 09:49

川普宣布對敘採取軍事行動 美英法聯合攻擊敘利亞

2018-04-14 09:26

川普宣布 美、英、法聯軍已攻擊敘利亞

2018-04-14 09:09
看更多

熱門文章

川普宣布 美、英、法聯軍已攻擊敘利亞

2018-04-14 09:09

冷戰又來了？俄1天內3波行動 擴大與西方戰線

2018-04-14 11:45

亂倫慘劇！父女相愛受阻 四人同歸於盡

2018-04-14 14:52

俄羅斯：美英法103枚飛彈襲敘利亞 71枚遭攔截

2018-04-14 18:40

美英法聯軍發動空襲 敘利亞宣稱擊落13枚飛彈

2018-04-14 10:25

現場╱大馬士革硝煙四起 居民飆粗話大罵川普

2018-04-14 10:03

美最新外匯報告 中印日韓等國列「觀察名單」

2018-04-14 07:17

空襲敘利亞／美防長憂淪為打擊秀 未獲川普接受

2018-04-14 11:51

川普早就想打敘利亞 這三個人把他拖住

2018-04-14 23:08

西方聯軍空襲敘利亞 各國反應一次看

2018-04-14 20:22

對俄轉趨強硬 彭博資訊評論：川普要與普亭比肌肉

2018-04-14 11:29

不只可拿來清潔鍵盤 史萊姆變年輕人生財工具

2018-04-14 14:05

空襲敘利亞 美國防部長：僅此一波

2018-04-14 11:57

華郵：空襲讓川普更難自敘利亞衝突脫身

2018-04-14 13:26

美國加州一分為三？ 公投提案已獲60萬人簽名

2018-04-14 21:03

英國前三軍總司令：美英法網路恐將受到俄國嚴重攻擊

2018-04-14 23:25

川普宣布對敘採取軍事行動 美英法聯合攻擊敘利亞

2018-04-14 09:26

三萬人遊行要安倍下台 前日相小泉：安倍三連任難

2018-04-14 22:00

馬提斯擋不住 川普下令攻打敘利亞

2018-04-14 10:43

要怪川普？美元走醉步 外匯交易員嘆這行飯難吃

2018-04-14 23:36

柯米新書書摘：川普當總統 國家正付出昂貴代價　　

2018-04-14 13:53

因為被告也沒出賣上司 川普特赦了他

2018-04-14 21:20

印度朝野「絕食賽」前先吃粗飽…甘地有知他會哭

2018-04-14 10:00

烈焰之火後 川普再遭忠誠灼傷

2018-04-14 09:59

美國飛彈報復有原因 敘化武攻擊非首次

2018-04-14 12:30

俄：空襲敘後果由美英法承擔

2018-04-14 12:00

美英法聯手攻擊 敘利亞譴責野蠻侵略

2018-04-14 17:50

敘利亞擊落13枚飛彈 3座研究中心也遇襲

2018-04-14 11:17

美英法聯軍轟炸敘利亞 中東戰火再起

2018-04-14 10:11

美英法難容化武惡行 空襲重懲敘利亞

2018-04-14 14:34

澳洲研究利用褐煤製造氫

2018-04-14 13:53

英美海空打擊敘利亞 稱無關推翻敘政府

2018-04-14 10:48

荷蘭研發酪農AI助手！ 乳牛生活起居一把抓

2018-04-14 12:24

法國警告：敘利亞若再越紅線 會有新空襲

2018-04-14 20:54

川普麻煩了？ 傳搜到律師柯恩與艷星律師通話錄音

2018-04-14 21:11

宅經濟當道 澳洲「黑隱廚房」外送商機上看千億元

2018-04-14 12:17

冷戰又來了？俄1天3波行動 擴大與西方戰線

2018-04-14 13:11

除了歐巴馬 柯米新書裡幾無好人

2018-04-14 13:49

美外匯觀察名單 中印日韓等六國上榜

2018-04-14 13:14

美英法空襲 北約支持：削弱敘利亞政權

2018-04-14 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top