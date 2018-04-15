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梅伊馬克宏首次出擊 美英法空襲總整理

2018-04-15 04:47中央社 華盛頓14日綜合外電報導

為懲罰敘利亞總統阿塞德政權疑涉動用化學武器攻擊，法國總統馬克宏及英國首相梅伊與美國聯手，發動上任以來的首次重大軍事行動。

法新社報導，但馬克宏（Emmanuel Macron）正因推動鐵路改革而引發國內大規模罷工，梅伊（TheresaMay）則仍在處理脫歐這塊燙手山芋，如今又爆發敘利亞危機，使兩人面臨嚴峻外交考驗。

以下是法新社整理的美英法空襲行動要點：

●空襲目標

這次空襲目標是「化學武器基礎設施」，美國認為此舉可警告阿塞德（Bashar al-Assad）未來勿再使用這類武器。

阿塞德過去被控藐視這類警告。

美軍指出，聯軍鎖定大馬士革附近的一處科學研究中心、一處儲備設施與指揮所、以及荷姆斯省（Homs）一帶的化學武器儲備設施。

美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（JosephDunford）表示，尚無進一步行動的計畫。他也說，聯軍竭力避免擊中任何俄羅斯的軍事資源。

俄國支持阿塞德政權。

●投入軍力

在這次的空襲行動中，美國、英國及法國都投入「海空軍資源」，美國國防部長馬提斯（James Mattis）說，這次使用的飛彈數量是美國去年對敘國發動空襲的兩倍多，當時美國發射59枚戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。

英國國防部表示，4架英國皇家空軍龍捲風戰機以暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈，打擊敘利亞荷姆斯西方一處舊飛彈基地。

法國當局表示，法國位於地中海的巡防艦發射3枚巡弋飛彈，國內基地也出動飆風（Rafale）戰機，發射9枚巡弋飛彈。

俄國指出，西方聯軍對敘利亞發射103枚巡弋飛彈，其中71枚遭敘國防空系統成功攔截。

●各方反應

敘國發射地對空飛彈還擊西方攻勢，俄國駐黎巴嫩大使雖曾揚言俄國部隊也將反擊，但美國指出，俄方顯然按兵不動。

敘國國營媒體報導，僅3人於空襲中受傷，俄國國防部說西方聯軍未造成敘國平民或軍人傷亡。

敘國國營媒體指出，空襲行動「公然觸犯國際法」，且干預「註定失敗」。

俄國外交部表示，敘國受到7年內戰蹂躪，正有「機會獲得和平未來」之際，西方卻發動空襲。俄國駐華盛頓大使曾警告西方此舉將招致後果，但他未透露具體細節。

美國民主黨也出言警告，任何規模更大的軍事行動，將需經國會批准軍事武力授權，並提交完妥善規劃的戰略遠景。

飛彈空襲法國

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