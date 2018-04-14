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攻擊敘利亞化武設施 美國防部照片顯示成功

2018-04-14 23:52中央社 華盛頓14日專電

美英法昨晚攻擊敘利亞化武設施，美國國防部今天公布對比照片，顯示這些設施已經遭到摧毀，攻擊行動成功。美國國防部也表示，目前未傳出有平民在這波攻擊行動中死傷。

美國總統川普昨天晚間透過全國電視談話裡說：「不久之前，我下令美軍部隊針對與敘利亞獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）有關的化武目標，發動精準打擊。」

美國國防部今天進一步說明攻擊細節，並公布攻擊目標攻擊前後的對比照片，顯示這3個化武設施、指揮所與科學中心都遭到摧毀，「讓敘利亞化武能力倒退許多年」。

美國參謀首長聯席會議主管麥肯錫中將（KennethMcKenzie Jr.）以精確（precise）、壓倒性（overwhelming）有效（effective）3個字形容這次成功的攻擊行動。他也表示，目前沒有收到平民死傷的訊息。

麥肯錫表示，盟軍共發射105枚飛彈攻擊位於大馬士革的科學研究中心與荷姆斯省（Homs）一帶的化學武器儲存設備與指揮所的3個攻擊目標。敘利亞雖宣稱發射40枚飛彈反擊，但大部分是在攻擊行動過後發射。

美國防部發言人懷特（Dana White）則強調，使用化學武器攻擊平民是不能被接受的行為，盟軍這次行動成功襲擊每一個目標。

敘利亞國防部飛彈

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