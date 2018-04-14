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川普早就想打敘利亞 這三個人把他拖住

2018-04-14 23:08聯合報 記者李京倫╱即時報導

華爾街日報報導，美國總統川普早就想跟盟邦聯手動武懲罰敘利亞，但直到化武事件發生後第六天才行動，原因是內有國防部長馬提斯不贊成用武，對外則必須拿出足夠證據說服英、法兩國領袖，化武攻擊確實是敘利亞政府所為。

馬提斯希望採取較為克制的行動，不願跟駐敘利亞俄軍進一步衝突。這回馬提斯似乎是國安會議裡唯一唱反調的人，美國官員透露，新任國安顧問波頓、代理國務卿蘇利文及美國駐聯合國大使海理都支持對敘利亞動武。

川普在9日的內閣會議上催促與會者，當天就是否對敘利亞動武作出決定。去年敘利亞發生化武攻擊事件後第三天，美國就動武，不過今年，川普花了一些時間說服盟邦。川普的政治盟友、美國聯邦眾議院前議長金瑞契說：「盟邦想確定是阿塞德做的。」

去年敘利亞發生化武攻擊後，受害者被送到土耳其，醫師診斷後證實受害者體內有沙林毒氣。這一回，遭到毒氣攻擊的敘利亞度瑪鎮被敘利亞政府軍包圍，受害者無法外送，獨立檢驗者也很難進入。

美國國務院發言人諾爾特說，根據對美國情報的評估，美國認為是阿塞德政府用桶爆彈裝載化武攻擊度瑪，「我們可以說，敘利亞政府是這次攻擊的主謀」，美國政府對評估結果「非常有信心」。

法國總統馬克宏也跟川普一樣急於動手，他最近數月已警告，如果阿塞德使用化武，法國就攻打敘利亞。英國首相梅伊則比較審慎。

英國首相梅伊14日在首相府召開記者會，說明空襲敘利亞的決策。歐新社
英國首相梅伊14日在首相府召開記者會，說明空襲敘利亞的決策。歐新社
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