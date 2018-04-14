敘利亞空襲 聯合國安理會將應俄國要求開會

2018-04-14 22:47 中央社 紐約聯合國總部14日綜合外電報導



聯合國安全理事會將應俄羅斯的要求在今天召開會議，討論美國、法國和英國針對敘利亞發動空襲一事，這波空襲是為了回應敘利亞7日發生疑似化武攻擊事件。

法新社報導，一名聯合國官員表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）預計在格林威治時間14日15時（台灣時間今晚11時）召開的公開會議上，向安理會（Security Council）進行簡報。

古特瑞斯稍早透過聲明表示，所有國家都應該「在這些危險情勢下展現克制，並避免可能造成情勢升溫和加劇敘利亞人民痛苦的任何行為。」