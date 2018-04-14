川普看化武傷亡照決動武 俄認美上當

2018-04-14 22:47 中央社 華盛頓/莫斯科13日綜合外電報導



美國總統川普10天前才告訴國安幕僚，希望美軍能在6個月左右撤出敘利亞，今天卻下令空襲，幕僚說敘利亞民眾命喪化武的照片激怒川普；俄國則認為美國上了英國的當。

路透社報導，川普3月30日才在俄亥俄州里奇菲爾德（Richfield）說：「很快、很快，我們就會撤出，準備返回自己的國家。」但上週敘利亞度瑪鎮（Douma）遭毒氣攻擊造成數十人死亡後，川普突然讓美國更加涉入敘利亞事務，和英法聯合攻擊敘利亞與生產化武有關的設施。

幕僚表示，當川普7日看到敘利亞民眾死於化武的影像後改變態度。大約一年前，川普也因敘利亞先使用違禁物質，而首度下令空襲敘利亞目標作為報復。

一名熟悉白宮內部論辯的消息來源說：「看到這類東西時，他感到憤慨。」

「今日俄羅斯」（RT）報導，俄羅斯國防部指控英國政府煽風點火，加速「挑釁舉動」。

俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說：「我們明確得知，在4月3日到6日之間，所謂『白盔』組織受到來自倫敦的壓力，加速他們正準備進行的挑釁舉動。」

據科納申科夫表示，化武攻擊照片、畫面主要來源的白盔組織接獲「伊斯蘭軍」（Army of Islam）計畫大規模砲擊大馬士革的消息，被指示要在敘利亞政府軍還擊後安排挑釁行動。

據稱是4月7日化武攻擊的第一批照片當天公布在網路上，來自醫院的影像則是8日公布，背後消息來源聲稱畫面是7日所攝。

但俄國國防部公布一個自稱為阿濟（Halil Ajij）的受訪者訪談，他自稱是在度瑪鎮唯一還在運作的醫院內工作的醫學系學生。

據阿濟的說法，4月8日有棟建物被炸彈擊中，傷者被帶到醫院後，一個不認識的人跑來喊化武攻擊引發恐慌，「傷者家屬開始互相澆水，其他看似未受過醫療訓練的人開始給孩童吃抗哮喘藥物，但我們沒看到有任何患者出現化武毒害的症狀」。