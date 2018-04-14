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美英法空襲敘利亞 安倍擬跟川普交換意見

2018-04-14 22:47中央社 東京14日專電

美英法今天空襲敘利亞，以報復阿塞德（Bashar al-Assad）政權疑用化武。日本首相安倍晉三今天說，考慮在下週的日美領袖會談上，針對敘利亞等議題跟美國總統川普交換意見。

受到美國、英國及法國空襲敘利亞影響，安倍晉三傍晚在首相官邸召集國家安全保障會議（NSC）的閣員會議，研議如何因應。除了安倍晉三與副首相麻生太郎外，還有相關閣員出席。

日本放送協會（NHK）報導，安倍晉三會後表示，使用化學武器極不人道，站在日本立場絕對無法容許；對美國、英國及法國完全不允許化學武器擴散、使用的決心，日本政府表示支持。

他說，能理解這次對敘利亞的空襲，是為了防止化學武器使用更加惡化的措施。

安倍晉三說，會持續和美國、英國及法國合作，並要求相關閣員確實分析情勢，他也考慮在下週將舉行的日美領袖會談上，針對敘利亞及中東情勢跟川普交換意見。

他說，即使是在東亞，也深刻感受到大量毀滅性武器帶來的威脅，因此，以堅強的日美同盟為基礎，和國際社會共同合作的同時，為了維持區域和平與安定，日本將善盡應盡的角色。

另外，安倍晉三稍早在大阪一場會議上說，絕不容許北韓發展核武，所以過去為了保護日本的安全，持續對北韓升高壓力，結果讓北韓主動提出以放棄發展核武為前提的對話，他對此給予正面評價。

安倍晉三說，下週將和川普會談，希望強化對兩韓領袖會談、美國與北韓領袖會談的日美基本方針。

他說，將利用美國與北韓領袖會談的機會，傾全力讓解決北韓綁架日本人問題能有所進展。

安倍晉三北韓敘利亞

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