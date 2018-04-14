沒在怕 敘利亞民眾齊聚廣場力挺阿塞德

2018-04-14 22:46 中央社 大馬士革14日綜合外電報導



美國、法國和英國對敘利亞空前地進行聯合空襲。數以百計敘國民眾今天聚集首都大馬士革地標的廣場，以按鳴汽車喇叭、比勝利手勢、揮舞國旗等方式，展現反西方、無懼攻擊。

美聯社報導，拂曉前，砰然爆炸聲響震撼大馬士革，天空一片橘光。西方國家為懲罰敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar Assad）疑似使用化武，發動三波軍事打擊行動，遭敘國防空部隊以地對空飛彈加以反制。

美聯社記者目擊大馬士革東部竄出濃煙，火光照亮夜空。美國飛彈從遠處飛來，落入首都郊區，聲如雷擊。長達一小時的攻擊才剛結束，擴音器放送的愛國歌曲馬上透過車輛傳遍大馬士革街頭。

敘國總統府在空襲開始後推文說：「善良的靈魂不會受辱。」

遭攻擊後，數以百計敘國民眾隨即聚集首都的歐瑪雅德廣場（Omayyad Square），許多人揮舞敘利亞、俄羅斯和伊朗國旗。有人鼓掌、跳舞，還有人開車加入車隊按鳴喇叭，展現無懼西方的攻擊。

他們高喊：「阿塞德，我們是你的子民。」

敘國國營電視台在廣場上進行實況轉播，一大群平民中有人身穿制服，也可見到演員、國會議員和其他不同身分人士的身影。

一名在場記者說：「早安，堅定不移。」