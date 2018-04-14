敘利亞遭空襲 阿塞德：更渴望反擊敵手

2018-04-14 20:56 中央社 大馬士革／貝魯特14日綜合外電報導



根據敘利亞總統府發布的談話，敘利亞總統阿塞德表示，西方國家今天空襲政府軍事設施，只會讓他更渴望反擊敵手；伊朗總統羅哈尼也表示附和。

阿塞德（Bashar al-Assad）首次回應這波攻擊，他告訴羅哈尼（Hassan Rouhani）：「這種侵略行為只會讓敘利亞和敘利亞人民更加堅定決心，繼續在國內每一寸土地打擊、粉碎恐怖主義。」

敘利亞總統府指出，羅哈尼告訴阿塞德，伊朗將繼續支持敘利亞，並「表達他堅信這起侵略行為不會削弱敘利亞人民在反恐戰爭中的決心」。