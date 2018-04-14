法國警告：敘利亞若再越紅線 會有新空襲

2018-04-14 20:54 中央社 巴黎14日綜合外電報導



遭受襲擊的敘利亞首都大馬士革。 新華社 分享 facebook

法國政府今天指出，美國、英國、法國聯軍空襲敘利亞的目標已經達成，現階段沒有再發動空襲的計畫，但敘利亞政府應該瞭解如果再度跨越紅線，聯軍將計劃新一波空襲行動。

不過，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves LeDrian）接受BFM電視台訪問時說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）下月訪問俄羅斯的計畫沒有改變。

路透社報導，法國總統府消息人士表示，法軍今天出動一艘防空巡防艦、3艘多功能巡防艦、幻象式（Mirage）2000型戰鬥機、飆風戰鬥機、空中預警飛機及後勤補給支援。

法國國防部官員說，法軍在敘利亞的空襲共發射了12枚飛彈，且沒有跡象顯示飛彈遭到攔截。

法國國防部長帕利（Florence Parly）指出：「我們不是在尋求對抗，且拒絕情勢升溫的任何結果，這就是為什麼我們和盟國要事先向俄羅斯人預警。」

但總統府消息人士澄清說，馬克宏昨天和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話時，並沒有告知蒲亭盟軍將展開夜間空襲。

儘管美國總統川普（Donald Trump）、馬克宏本人和其他西方國家領袖都曾透過媒體向公眾發出警告。

馬克宏則透過聲明表示：「數十位男性、女性及孩童4月7日在度瑪鎮（Douma）遭化學武器屠殺，這完全違反國際法規…法國在2017年5月設立的紅線被跨越了。」

法新社報導，勒德里安在記者會上表示：「必須採取政治解決方案，找出一項能結束敘利亞危機的計畫。現在我們已經準備好和所有想參與的國家展開合作。」