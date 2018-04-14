聯手空襲敘利亞 英首相梅伊：確信成功

2018-04-14 20:56 中央社 倫敦14日專電



美國為抑制敘利亞化武能力，率領英法聯手在敘利亞發動空襲。英國首相梅伊（Theresa May）今天表示，英國「確信」空襲行動相當成功。

梅伊在唐寧街表示，展開空襲行動「正確且合法」。她表示，「有限度且有目標的空襲行動」，已經降低敘利亞使用化武的能力。

英國國防部表示，4架英國皇家空軍龍捲風戰機以暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈，空襲敘利亞荷姆斯（Homs）西方15英里處的一處舊飛彈基地，據信阿塞德政權在這裡儲存製造化武的材料。

梅伊指出：「這場聯合行動傳達一項清楚訊息，那就是國際社會不會袖手旁觀，坐視化學武器被使用。」

梅伊表示，她認為發動空襲行動是正確的，也「絕對符合英國國民的利益」，「這絕對不是介入內戰，也無關顛覆政權」。

她表示，英國政府判斷敘利亞政權會繼續使用化武，而這必須被制止。梅伊將於16日在國會發表聲明，讓議員有提問機會。

在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）則稱空襲行動「在法律上有疑義」，認為梅伊在發動行動前，應該先尋求國會同意，指責梅伊「跟在（美國總統）川普的屁股後面走」。

他表示：「炸彈不會拯救生命或帶來和平。這場法律上有疑義的行動可能讓已經很激烈的衝突更加白熱化，美國國防部長馬提斯（James Mattis）也承認這一點。」

「反戰聯盟」（Stop the War Coalition） 昨天在唐寧街外舉行示威抗議，呼籲英國不要加入空襲敘利亞行動。抗議人士高舉「不要轟炸敘利亞」標語以及敘利亞國旗，表示軍事介入並非解決方法，只會延長敘利亞戰事。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲國際社會避免加劇敘利亞衝突。

他發布聲明指出：「聯合國安全理事會有責任維持國際和平與安全，我呼籲安理會成員團結一致，履行這項責任。我也呼籲所有成員在這個危險的處境下克制，避免可能加劇情勢和讓敘利亞人民更受苦的行動。」