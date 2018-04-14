不動阿塞德 敘利亞叛軍：空襲只是鬧劇

2018-04-14 19:38 中央社 貝魯特14日綜合外電報導



敘利亞叛軍組織伊斯蘭軍今天表示，只要敘利亞總統阿塞德（Basharal-Assad）持續掌權，西方國家對政府軍事基地發動攻擊就只是一場「鬧劇」。

法新社報導，伊斯蘭軍（Jaish al-Islam）重要成員亞洛希（Mohammad Alloush）表示：「懲罰犯罪工具，卻不去動罪犯…一場鬧劇。」

伊斯蘭軍原先掌控度瑪鎮（Douma），這個地點疑遭化武攻擊，因而促使西方國家採取軍事行動。