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陸學者：中國沒能力也沒必要介入敘利亞

2018-04-14 19:38中央社 台北14日電

相較於英、法兩國加入美國空襲敘利亞政府軍的行動，德國之聲中文網13日報導指出，中國大陸低調且一如既往地支持俄羅斯的路線。

報導並引述中國社會科學院西亞非洲所的中東問題專家殷罡表示，在敘利亞問題上，中國不是參與方，也不是相關方；「說白了就是，中國沒有能力、沒有必要參與。」

中共黨媒人民日報海外網昨天發出「化武疑雲下的大國博弈」系列第一篇評論，復旦大學一帶一路戰略與國際安全研究所所長張家棟認為，美俄雙方接續可能會有一些衝突，但直接交戰的機率不高。

他研判，最有可能發生的是，美軍襲擊幾處敘利亞政府軍事設施發洩，俄羅斯襲擊幾個美國支持的反對派基地報復，然後再打口水戰收場。

中國一貫在敘利亞問題主和，13日舉行的聯合國安理會上，中國常駐聯合國代表馬朝旭強調，軍事手段解決不了敘利亞問題，政治解決才是敘利亞問題唯一出路。

德國之聲中文網報導指出，在10日舉行的聯合國安理會，俄羅斯提議對是否使用化學武器展開獨立調查，中國對此投了贊成票，而對美國提出制裁敘利亞的決議草案，中國投下棄權票。

報導指出，中國支持阿塞德政權，因為阿塞德是中國反恐鬥爭的同盟者。不同的消息來源均證實，目前在敘利亞生活著數千名從新疆出逃的維吾爾人，他們當中有些人在敘利亞籌備襲擊中國的活動。有消息稱，2016年9月，中國駐吉爾吉斯大使館遭到自殺襲擊的事件，便是生活在敘利亞的維吾爾人所為。

北京還認為，阿塞德是一名合法總統，不容暴力推翻。

中國此前一度想撮合敘利亞交戰方，殷罡說，敘利亞政治反對派曾訪問中國，但對於現在的軍事反對派，中國不可能再召集他們前來訪問。據指出，「中國和敘利亞反對派的合作，在那裡的內戰進入高潮後就陷入停頓狀態」。

敘利亞俄羅斯聯合國

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