敘利亞政府軍 將收復首都郊外叛軍最後據點

2018-04-14 19:38 中央社 大馬士革14日綜合外電報導



敘利亞國營媒體今天報導，敘國內部安全部隊已進入位於大馬士革邊緣的度瑪鎮（Douma），這個反抗軍最後陣地將在「數小時內」收復。

法新社報導，總部設在英國的觀察機構敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，敘國內部安全部隊在反抗勢力的最後一批車隊今天離開後進入度瑪鎮。敘國政府與反抗軍日前達成撤離協議。

度瑪鎮疑似遭遇毒氣攻擊，引發西方國家今天對敘國政權發動空襲。