美英法空襲敘利亞 伊朗稱是犯罪行為

2018-04-14 19:15 中央社 黎巴嫩貝魯特14日綜合外電報導



伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）表示，美國、法國與英國今天對敘利亞發動攻擊屬犯罪行為，且不會有任何成果。

路透社報導，伊朗電視台引述哈米尼一項談話說：「美國和盟友們不會從在敘利亞的犯罪得到任何成果。攻擊敘利亞是一宗罪行。美國總統、英國首相與法國總統都是罪人。」