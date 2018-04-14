俄羅斯：美英法百餘飛彈攻敘利亞 許多被打下來

2018-04-14 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 范振光 ╱即時報導



美國和英國、法國於敘利亞時間14日凌晨空襲敘利亞，懲罰敘國日前以毒氣攻擊叛軍控制的城鎮。 分享 facebook

美國和英國、法國於敘利亞時間14日凌晨空襲敘利亞，懲罰敘國日前以毒氣攻擊叛軍控制的城鎮，敘國盟國俄羅斯國防部表示，美英法聯軍發射一百多枚巡弋飛彈，許多被敘利亞防空系統攔截。

俄國表示，敘利亞的防空系統是前蘇聯30多年前製造的。

俄國還說，西方發射的飛彈未擊中Hmeimim的空軍基地和Tartus的海軍設施，因此當地的俄製防空武器未派上用場。