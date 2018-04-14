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俄羅斯：美英法百餘飛彈攻敘利亞 許多被打下來

俄羅斯：美英法百餘飛彈攻敘利亞 許多被打下來

2018-04-14 14:40聯合報 記者范振光╱即時報導

美國和英國、法國於敘利亞時間14日凌晨空襲敘利亞，懲罰敘國日前以毒氣攻擊叛軍控制...
美國和英國、法國於敘利亞時間14日凌晨空襲敘利亞，懲罰敘國日前以毒氣攻擊叛軍控制的城鎮。
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美國和英國、法國於敘利亞時間14日凌晨空襲敘利亞，懲罰敘國日前以毒氣攻擊叛軍控制的城鎮，敘國盟國俄羅斯國防部表示，美英法聯軍發射一百多枚巡弋飛彈，許多被敘利亞防空系統攔截。

俄國表示，敘利亞的防空系統是前蘇聯30多年前製造的。

俄國還說，西方發射的飛彈未擊中Hmeimim的空軍基地和Tartus的海軍設施，因此當地的俄製防空武器未派上用場。

美歐聯軍從軍艦發射飛彈，另以戰機、轟炸機發射對地飛彈。美國去年4月曾以59枚飛彈空襲敘利亞制裁敘國以化武攻擊平民，美國防部長馬提斯稍早表示，這次空襲火力加倍，但未說明發射飛彈的數量。

法國軍艦發射飛彈攻擊敘利亞。法新社
法國軍艦發射飛彈攻擊敘利亞。法新社
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飛彈敘利亞空襲

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