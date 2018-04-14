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美英法難容化武惡行 空襲重懲敘利亞

2018-04-14 14:34中央社 華盛頓/大馬士革14日綜合外電報導

美英法聯軍今空襲敘利亞，目的是懲罰敘國總統阿塞德政權涉動用化學武器攻擊。美國總統...
美英法聯軍今空襲敘利亞，目的是懲罰敘國總統阿塞德政權涉動用化學武器攻擊。美國總統川普指稱敘國使用化武的行徑是「禽獸罪行」。美聯社
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美國、英國與法國聯軍今天空襲敘利亞，目的是懲罰敘國總統阿塞德政權涉動用化學武器攻擊。美國總統川普指稱敘國使用化武的行徑是「禽獸罪行」。

川普無視俄羅斯揚言報復，在美國白宮宣布這項軍事行動的同時，地球另一端的敘利亞首都大馬士革已經聽見爆炸聲，象徵敘利亞長達7年的血腥內戰出現新篇章。

法新社駐大馬士革特派員表示，當地時間凌晨4時聽見戰鬥機飛過上空的聲音之後，接著是一連串爆炸聲響。大馬士革北邊與東邊可以看見煙霧升起。

川普在黃金時段的全國電視談話裡說：「不久之前，我下令美軍部隊針對與敘利亞獨裁者阿塞德（Basharal-Assad）有關的化武目標，發動精準打擊。」

川普提到一週前發生在大馬士革郊區度瑪鎮（Douma）反對派據點的致命毒氣攻擊。他說：「這場屠殺顯示敘利亞惡劣政權動用化武方式大幅升級。」

川普說：「邪惡與卑鄙的攻擊使得那些母親、父親、嬰兒與孩童痛苦得喘不過氣來。這不是人類會做的事，這是禽獸罪行。」

華府最高將領、參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）表示，這次精準打擊命中3個目標，包括大馬士革附近的一處科學研究中心、一處儲備設施與指揮所、以及荷姆斯省（Homs）一帶的化學武器儲備設施。

川普的憤怒與決心，隨即得到法國總統馬克宏起身呼應，指派法國軍隊加入空襲。馬克宏在聲明中說：「我們無法容忍化武使用變成常態。」

英國首相梅伊態度較為謹慎，但在第一枚精準巡弋飛彈發射的同時，英國也加入與美國、法國的聯合陣線。

梅伊說：「我們不容許化武使用變成常態，無論是在敘利亞或是英國街頭，或是世界的其他任何角落。」

空襲過後，俄羅斯駐美大使安托諾夫（AnatolyAntonov）說：「我們警告這種行為會招致後果。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告雙方陣營，不要發展成「全面軍事升級」，強調一定要「避免局面失控」。

敘利亞川普

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