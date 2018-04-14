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俄羅斯：美英法百餘飛彈攻敘利亞 許多被打下來

美空襲敘利亞 外交部：譴責化武 續供人道救援

2018-04-14 14:28聯合報 記者鄭媁╱即時報導

美、英、法等國空襲敘利亞境內化武設施，以回應敘利亞政權日前以化武攻擊平民暴行。外交部今下午表示，我政府一向尊重捍衛人權及追求民主普世價值，強烈反對並譴責任何政府以化學武器等大規模殺傷武器傷害無辜平民，也支持國際社會所採取的必要制裁行動。

外交部指出，對於敍利亞、約旦地區過去數年來因戰亂動盪造成的人道危機，我政府已提供50座組合屋、5輛全新全配備的行動醫療救護車供救助難民使用，未來也樂願持續在國際社會共同推動的穩定化及人道援助工作上提供必要協助，以利當地人民早日回歸正常生活。

敘利亞約旦空襲

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