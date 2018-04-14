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俄羅斯：美英法百餘飛彈攻敘利亞 許多被打下來

影／報復敘利亞政府軍用化武 川普宣布美英法連手轟炸

2018-04-14 14:21聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國總統川普13日晚間9時宣布，已授權美軍在敘利亞境內進行轟炸，以報復度瑪鎮(Douma)上周疑似遭到化學武器攻擊，英國首相梅伊與法國總統馬克宏都確認兩國武力參與轟炸，也分別強調今日的行動僅限回應化武攻擊。

敘利亞政府軍被控在度瑪鎮使用化武攻擊叛軍，造成至少60人喪生和上千人受傷。川普在簡短的全國電視演說指控敘利亞總統阿塞德動用化學武器不是人的行為，而是禽獸在犯罪。美軍與英法武力正展開聯合行動，精準轟炸與化武有關的政府軍據點，強力遏止製造、散布與使用化學武器，以維護美國的重大國安利益，行動也將持續到敘國政府軍停止使用化武。川普同時還對阿塞德政權兩大靠山、即俄羅斯與伊朗喊話，質問他們怎想牽扯到政府軍大量謀殺無辜男女與幼童。

美英法軍的襲擊目標包括政府軍主要的科學研究中心、軍事基地與一處據信儲存沙林毒氣的設施。據報敘利亞首都大馬士革在川普演講當時就聽到強烈的爆炸聲響。有目擊者指出，至少聽到6次爆炸與濃煙直竄天際。官媒聲稱政府軍的空防部隊正在回應美英法的攻擊，也自稱擊落13枚飛彈。

白宮聲稱，他們對於敘利亞政府犯案抱有「很高的信心」。國防部長馬提斯稍後表示，這是一次性襲擊，目前尚未規劃進一步的轟炸行動。參謀首長聯席會議主席鄧福德上將指出，美方挑選的目標刻意避免波及俄軍，但沒有事先告知俄方。美方官員稍早則透露，13日的襲擊是第一波。目前最大顧慮仍是經過一年強化的俄方反戰車與反戰機能力，他們將關注俄羅斯接下來24小時的行動。俄羅斯駐美使館則發表聲明警告，今天的行動會有其後果，相關責任要由美英法三國一肩扛起。

美國總統川普13日晚間9時宣布，已授權美軍在敘利亞境內進行轟炸，以報復度瑪鎮(D...
美國總統川普13日晚間9時宣布，已授權美軍在敘利亞境內進行轟炸，以報復度瑪鎮(Douma)上周疑似遭到化學武器攻擊，英國首相梅伊與法國總統馬克宏都確認兩國武力參與轟炸，也分別強調今日的行動僅限回應化武攻擊。美聯社
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