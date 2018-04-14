華郵：空襲讓川普更難自敘利亞衝突脫身

2018-04-14 13:26 中央社 華盛頓13日綜合外電報導



川普13日晚宣布，已下令美軍精準攻擊敘利亞軍事設施。但有分析家指出，風險在於美國最終會陷入危機升溫循環，讓美軍更深地被捲入敘利亞衝突，而非政府所期望的撤出。路透 分享 facebook 美國總統川普上週才允諾要從敘利亞衝突抽身，本週卻以空襲開啟對付敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的新陣線，華郵認為這恐使美國在當地陷入更全面的衝突。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，上週末敘國首都大馬士革附近發生平民遭毒氣攻擊事件，西方國家指控阿塞德使用非法化學戰劑。川普政府今晚攻打敘利亞，宣稱是為警告阿塞德。

川普政府評估，就使用化武對阿塞德發出信號的必要性，比擔憂阿塞德盟邦俄羅斯或伊朗在敘利亞戰場、中東其他地區甚至網路上可能激起反應更重要。

分析家表示，風險在於美國最終會陷入危機升溫循環，讓美軍更深地被捲入敘利亞衝突，而非政府所期望的撤出。

退役美國陸軍中將、華盛頓戰爭研究所（ISW）資深研究員杜比克（James M. Dubik）說：「有鑑俄國、伊朗和阿塞德間的聯繫，一場我們認為是有限且精準的打擊可能會被這三方中的一方或多方誤解，並由他們的觀點解釋這是場報復性打擊，那這樣我們要怎麼辦？」

華郵認為今後可能的報復劇本，包括伊朗支持的民兵攻擊中東的美軍、加強對派駐敘利亞的美軍及盟國製造事端，或採諸如戰場外的網攻等「不對稱回應」。

在阿塞德尋求鞏固與擴大內戰戰果之際，這次空襲能否阻止阿塞德部隊日後再使用化武，猶未可知。而川普已允諾，這次打擊未必然只是一次性，並在今晚白宮的談話裡說「我們準備持續應對，直到敘利亞政權停止使用遭禁的化學戰劑」。

此外，這次打擊敘利亞還會對川普政府官員帶來棘手的問題是，為何他們只會在阿塞德用化武對付平民時介入，但在阿塞德部隊以常規武器殺害更多人時卻袖手旁觀。

對部分政治科學家而言，美國被迫以軍事行動伸張人道主義，是取決於殺害平民武器的型式，這個邏輯站不住腳。

歐巴馬政府時代的五角大廈高層官員、約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）副教授卡爾林（Mara Karlin）說：「我們只特別對一種殺害敘利亞孩童的方式有感，對其他則無，這是多麼恐怖的事。」