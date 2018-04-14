空襲敘利亞 美國防部長：僅此一波

相關新聞
空襲敘利亞／美防長憂淪為打擊秀 未獲川普接受2018-04-14 11:51
冷戰又來了？俄1天內3波行動 擴大與西方戰線2018-04-14 11:45
對俄轉趨強硬 彭博資訊評論：川普要與普亭比肌肉2018-04-14 11:29
俄：空襲敘後果由美英法承擔2018-04-14 12:00
川普去年也怒炸敘利亞 當時正笑迎習近平2018-04-14 11:22
法總統：法與英美聯合行動打擊敘化武2018-04-14 11:17
美法英空襲敘利亞 單一攻擊行動2018-04-14 11:14
英美海空打擊敘利亞 稱無關推翻敘政府2018-04-14 10:48
馬提斯擋不住 川普下令攻打敘利亞2018-04-14 10:43
美英法聯軍發動空襲 敘利亞宣稱擊落13枚飛彈2018-04-14 10:25
美英法聯軍轟炸敘利亞 中東戰火再起2018-04-14 10:11
現場╱大馬士革硝煙四起 居民飆粗話大罵川普2018-04-14 10:03
川普下令軍事打擊敘利亞2018-04-14 09:49
川普宣布對敘採取軍事行動 美英法聯合攻擊敘利亞2018-04-14 09:26
川普宣布 美、英、法聯軍已攻擊敘利亞2018-04-14 09:09
熱門文章
川普宣布 美、英、法聯軍已攻擊敘利亞2018-04-14 09:09
川普眼圈為何發白？ FBI前局長新書揭密2018-04-13 15:05
設局16歲女遭性侵 冷血媽媽坐屋外冷漠無視2018-04-13 12:18
放棄核武？北韓對美五大條件曝光！2018-04-13 13:51
陸2大銀行實力雄厚 美制裁投鼠忌器2018-04-13 20:02
中國崛起 年輕人愛買國貨 衝擊外國品牌2018-04-13 17:49
美英法聯軍發動空襲 敘利亞宣稱擊落13枚飛彈2018-04-14 10:25
敘警告：西方如發動攻擊 將別無選擇對抗2018-04-14 02:05
現場╱大馬士革硝煙四起 居民飆粗話大罵川普2018-04-14 10:03
美國小報砸錢買內幕消息：川普有私生女2018-04-13 22:05
美最新外匯報告 中印日韓等國列「觀察名單」2018-04-14 07:17
FBI前局長爆猛料！川普：柯米是騙子、洩密者和渾球2018-04-13 22:50
萬歲！大馬王儲砸750萬台幣 讓民眾免費購物2018-04-13 17:16
柯米爆料╱川普：我需要召妓嗎？有潔癖不容他人在旁撒尿2018-04-13 13:38
前FBI局長柯米：川普像黑幫老大 事事撒謊、天生沒是非2018-04-13 13:36
黃蓉翻成Lotus Huang 譯者郝玉青這麼說2018-04-13 14:08
日本無圍牆監獄一人犯逃脫 逾千警追緝2018-04-13 18:41
美版「自助餐阿嬤」 婦人無償為街友做飯2018-04-13 17:24
俄外長稱掌握證據 敘化武攻擊乃他國安排2018-04-13 21:39
騙誰啦！500公斤大麻不翼而飛 警稱被老鼠吃了2018-04-13 14:59
美海空打擊群集結 劍指敘利亞2018-04-13 23:47
川普宣布對敘採取軍事行動 美英法聯合攻擊敘利亞2018-04-14 09:26
加倍奉還！川普要對陸千億美元商品加徵關稅2018-04-13 14:12
金庸射鵰三部曲 英譯本將分12年出版2018-04-13 12:35
加州公投 減稅鼓勵55歲以上屋主賣房2018-04-13 16:27
瑞典學院首位女秘書長下台 衝擊諾貝爾文學獎2018-04-13 23:47
影／美國何時攻擊敘利亞？川普：可能很快、可能不快2018-04-13 13:59
少了美國重要性依舊 新版TPP大解密2018-04-13 15:28
馬提斯擋不住 川普下令攻打敘利亞2018-04-14 10:43
武士亮相！日本巨大機器人成真2018-04-13 23:21
影／泰潑水節防範性騷擾 竟呼籲女性「穿著得體」2018-04-13 17:44
喊話拉美促進貿易 美：不讓獨裁國主導2018-04-13 17:18
加州致命車禍調查 特斯拉與美聯邦當局互嗆2018-04-13 17:55
卸偽證枷鎖 川普傳將特赦錢尼前幕僚長2018-04-13 18:02
川普揪伴抗中 喊重返TPP2018-04-14 00:02
觀察站／退出TPP…局勢超展開 川普被迫改劇本2018-04-13 14:09
俄官員酸川普：國際關係不應取決某人起床心情2018-04-13 20:26
美英法聯軍轟炸敘利亞 中東戰火再起2018-04-14 10:11
對俄轉趨強硬 彭博資訊評論：川普要與普亭比肌肉2018-04-14 11:29
紀念美駐清朝公使 柏林甘市名 倡改「蒲安臣」2018-04-13 15:12
留言