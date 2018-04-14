親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普轟炸敘利亞
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

MLB／大谷雙安跑回致勝分 天使逆轉皇家6連勝

影／潘文忠准辭！行政院長賴清德勉予同意

空襲敘利亞 美國防部長：僅此一波

2018-04-14 11:57中央社 華盛頓13日綜合外電報導

美國國防部長馬提斯今天表示，針對敘利亞目標空襲「僅此一波」，目的是向敘利亞總統阿塞德發出強烈訊息。他也呼籲國際社會「緊急」團結一致，終結敘利亞內戰。

路透社報導，美國、英國及法國軍隊在敘利亞時間14日凌晨空襲敘利亞，回應上週造成數十人死亡的毒氣攻擊事件。

馬提斯（James Mattis）形容這場空襲行動「僅此一波」，目的是勸阻阿塞德（Bashar al-Assad）別再重蹈覆轍。

馬提斯還說：「這是所有文明國家緊急團結一致的時刻，透過支持聯合國的日內瓦和平進程，終結敘利亞內戰。」

敘利亞空襲

相關新聞

空襲敘利亞／美防長憂淪為打擊秀 未獲川普接受

2018-04-14 11:51

冷戰又來了？俄1天內3波行動 擴大與西方戰線

2018-04-14 11:45

對俄轉趨強硬 彭博資訊評論：川普要與普亭比肌肉

2018-04-14 11:29

俄：空襲敘後果由美英法承擔

2018-04-14 12:00

川普去年也怒炸敘利亞 當時正笑迎習近平

2018-04-14 11:22

法總統：法與英美聯合行動打擊敘化武

2018-04-14 11:17

美法英空襲敘利亞 單一攻擊行動

2018-04-14 11:14

英美海空打擊敘利亞 稱無關推翻敘政府

2018-04-14 10:48

馬提斯擋不住 川普下令攻打敘利亞

2018-04-14 10:43

美英法聯軍發動空襲 敘利亞宣稱擊落13枚飛彈

2018-04-14 10:25

美英法聯軍轟炸敘利亞 中東戰火再起

2018-04-14 10:11

現場╱大馬士革硝煙四起 居民飆粗話大罵川普

2018-04-14 10:03

川普下令軍事打擊敘利亞

2018-04-14 09:49

川普宣布對敘採取軍事行動 美英法聯合攻擊敘利亞

2018-04-14 09:26

川普宣布 美、英、法聯軍已攻擊敘利亞

2018-04-14 09:09
看更多

熱門文章

川普宣布 美、英、法聯軍已攻擊敘利亞

2018-04-14 09:09

川普眼圈為何發白？ FBI前局長新書揭密

2018-04-13 15:05

設局16歲女遭性侵 冷血媽媽坐屋外冷漠無視

2018-04-13 12:18

放棄核武？北韓對美五大條件曝光！

2018-04-13 13:51

陸2大銀行實力雄厚 美制裁投鼠忌器

2018-04-13 20:02

中國崛起 年輕人愛買國貨 衝擊外國品牌

2018-04-13 17:49

美英法聯軍發動空襲 敘利亞宣稱擊落13枚飛彈

2018-04-14 10:25

敘警告：西方如發動攻擊 將別無選擇對抗

2018-04-14 02:05

現場╱大馬士革硝煙四起 居民飆粗話大罵川普

2018-04-14 10:03

美國小報砸錢買內幕消息：川普有私生女

2018-04-13 22:05

美最新外匯報告 中印日韓等國列「觀察名單」

2018-04-14 07:17

FBI前局長爆猛料！川普：柯米是騙子、洩密者和渾球

2018-04-13 22:50

萬歲！大馬王儲砸750萬台幣 讓民眾免費購物

2018-04-13 17:16

柯米爆料╱川普：我需要召妓嗎？有潔癖不容他人在旁撒尿

2018-04-13 13:38

前FBI局長柯米：川普像黑幫老大 事事撒謊、天生沒是非

2018-04-13 13:36

黃蓉翻成Lotus Huang 譯者郝玉青這麼說

2018-04-13 14:08

日本無圍牆監獄一人犯逃脫 逾千警追緝

2018-04-13 18:41

美版「自助餐阿嬤」 婦人無償為街友做飯

2018-04-13 17:24

俄外長稱掌握證據 敘化武攻擊乃他國安排

2018-04-13 21:39

騙誰啦！500公斤大麻不翼而飛 警稱被老鼠吃了

2018-04-13 14:59

美海空打擊群集結 劍指敘利亞

2018-04-13 23:47

川普宣布對敘採取軍事行動 美英法聯合攻擊敘利亞

2018-04-14 09:26

加倍奉還！川普要對陸千億美元商品加徵關稅

2018-04-13 14:12

金庸射鵰三部曲 英譯本將分12年出版

2018-04-13 12:35

加州公投 減稅鼓勵55歲以上屋主賣房

2018-04-13 16:27

瑞典學院首位女秘書長下台 衝擊諾貝爾文學獎

2018-04-13 23:47

影／美國何時攻擊敘利亞？川普：可能很快、可能不快

2018-04-13 13:59

少了美國重要性依舊 新版TPP大解密

2018-04-13 15:28

馬提斯擋不住 川普下令攻打敘利亞

2018-04-14 10:43

武士亮相！日本巨大機器人成真

2018-04-13 23:21

影／泰潑水節防範性騷擾 竟呼籲女性「穿著得體」

2018-04-13 17:44

喊話拉美促進貿易 美：不讓獨裁國主導

2018-04-13 17:18

加州致命車禍調查 特斯拉與美聯邦當局互嗆

2018-04-13 17:55

卸偽證枷鎖 川普傳將特赦錢尼前幕僚長

2018-04-13 18:02

川普揪伴抗中 喊重返TPP

2018-04-14 00:02

觀察站／退出TPP…局勢超展開 川普被迫改劇本

2018-04-13 14:09

俄官員酸川普：國際關係不應取決某人起床心情

2018-04-13 20:26

美英法聯軍轟炸敘利亞 中東戰火再起

2018-04-14 10:11

對俄轉趨強硬 彭博資訊評論：川普要與普亭比肌肉

2018-04-14 11:29

紀念美駐清朝公使 柏林甘市名 倡改「蒲安臣」

2018-04-13 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top