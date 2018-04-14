空襲敘利亞 美國防部長：僅此一波

2018-04-14 11:57 中央社 華盛頓13日綜合外電報導



美國國防部長馬提斯今天表示，針對敘利亞目標空襲「僅此一波」，目的是向敘利亞總統阿塞德發出強烈訊息。他也呼籲國際社會「緊急」團結一致，終結敘利亞內戰。

路透社報導，美國、英國及法國軍隊在敘利亞時間14日凌晨空襲敘利亞，回應上週造成數十人死亡的毒氣攻擊事件。

馬提斯（James Mattis）形容這場空襲行動「僅此一波」，目的是勸阻阿塞德（Bashar al-Assad）別再重蹈覆轍。

馬提斯還說：「這是所有文明國家緊急團結一致的時刻，透過支持聯合國的日內瓦和平進程，終結敘利亞內戰。」