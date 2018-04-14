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空襲敘利亞／美防長憂淪為打擊秀 未獲川普接受

2018-04-14 11:51世界日報 記者張加、編譯范振光／綜合報導

川普召開記者會宣布，空襲敘利亞。路透
川普召開記者會宣布，空襲敘利亞。路透
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美國總統川普13日宣布，美國與英國、法國已聯合攻擊敘利亞，對涉化武地點進行「精準攻擊」以報復敘利亞政府軍對度瑪鎮使用化武，造成數十人喪生；國防部官員強調，此次攻擊是針對敘利亞政權，避免傷及平民。

另據華爾街日報報導，美國國防部長馬提斯(James Mattis)這兩天已取消美軍兩次的軍事行動機會，其中一次的原定計畫是12日晚間對敘利亞展開軍事行動；馬提斯擔憂的是，如果只是一場軍事打擊秀，會讓區域緊張局勢急遽升高。

然而，五角大廈對軍事打擊敘利亞的看法，卻非白宮內的主流意見；報導說，川普不滿意馬提斯提出的有限選項，而支持川普動武的，以本周剛就任美國國安顧問的波頓（John Bolton）為首。

報導說，波頓甚至希望這次對敘利亞能有「毀滅性攻擊」，癱瘓阿薩德政府及敘國基礎設施，而不是像去年一般的短期空襲行動。

除波頓，包括代理國務卿蘇利文（ John Sullivan）及美國駐聯合國大使海理（Nikki Haley） 都支持對敘國展開軍事打擊行動。

川普13日晚間9時左右在白宮發表全國演說表示，「不久之前，我已下令美軍針對與敘利亞獨裁者阿塞德有關的化武能力，發動精準攻擊（precision strikes）。」川普說，「目前正與法國及英國軍隊進行聯合行動」。

敘利亞國營電視台報導，敘利亞防空部隊在大馬士革南方的吉斯瓦區擊落13枚飛彈；歐美聯軍尚未說明發射的飛彈數目或戰果。

總部位於英國的敘利亞人權觀察組織表示，西方空襲行動擊中大馬士革和周邊的幾個軍事基地、化武研究中心；不過，歐美領袖日前揚言要攻打敘利亞後，相關設施已經撤離。

川普宣布攻擊敘利亞，國防部長馬提斯（James Mattis）隨後在五角大廈舉行的記者會中表示，這次攻擊是為摧毀敘利亞政權的化武開發與生產能力。

參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）也指出，美英法聯合行動所攻擊與摧毀的目與敘利亞政權化武計畫有關，減少對無辜平民造成危險；鄧福德說出三個攻擊目標，包括一個開發、生產、測試化學與生物戰技術的研究中心，其他兩個目標與化武儲存設備相關。

敘利亞東古塔區反政府勢力最後根據地度瑪鎮（Douma）近日遭到大規模化學武器攻擊，總統阿薩德被指控，動用化學武器攻擊反抗軍據點，造成數十人喪生。

川普13日稱該起攻擊事件為「屠殺」、「邪惡與卑劣的攻擊」，並稱「這不是人的行為」；川普表示，美英法聯合對這些「暴行」採取的應對方式，整合軍事、經濟、外交手段，「我們準備維持這種對應方式，直到敘利亞政權停止使用禁用的化武」。

川普並向支持阿薩德的伊朗與俄羅斯傳遞訊息，他問：「什麼樣的國家希望與大規模謀殺無辜男女與兒童有所關聯？」川普說，從朋友可以判斷一個國家，沒有國家可以透過幫助流氓國家、野蠻暴君、殺人的獨裁者，而獲得長久的成功。

川普說，採取行動是為了以強大的嚇阻能力，對抗使用化武，這個問題對國家安全至關重要。

敘利亞總統阿塞德政府否認使用化武，支持阿塞德的俄國日前則表示，將打下任何攻擊敘利亞的飛彈。

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