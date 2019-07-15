農業也缺工 非法移工打游擊

蹲地忙著採收蒜頭的移工說，哪裡有錢賺，他們就往哪裡去，只是擔心被發現。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

農業缺工嚴重，非法雇用移工案例日增。目前全台近五萬名失聯移工中，有一定比率是隨著農產品採收季節四處當農工，「就像游牧民族遷徙」。而業者不怕被重罰或科以刑責也要雇用非法移工，「攏是因為請嘸工啦」。

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊今年五月在二崙鄉一家農產蔬果包裝廠，查獲十三名移工非法從事農產包裝，原以為可遏止非法打工，沒想到不久，同樣這家包裝廠又被舉報，再度查獲十五名非法移工與二名非法雇主及仲介，連查案的人員也直搖頭，對著負責人說「難道抓不怕？」

實際是農村真的缺工。雲林專勤隊表示，這家連續被抓的蔬果包裝廠，長期以時薪一一○、一二○元低薪，雇用大量非法移工與逾期居留外籍人士，也會透過新住民配偶「呷好逗相報」，招募仲介費每人每日一百元，有錢賺才會使案件層出不窮。

業者無奈表示，政府應想想農村人力該怎麼解決才好，否則這樣下去，怎麼了得。

雲林縣府與移民署統計，一○六年查獲非法工作外國人二四六人，其中從事農業工作一九四人，占總查獲外國人數七成九；去年查獲二三七人，有二○二人從事農務工作，占比高達八成五。

移民署官員指出，截至今年五月，全台失聯移工達四萬八千四百多人，印尼、越南籍逃逸移工各有兩萬兩千多人。逃逸移工從事的工作，大多是年輕人不願意做的，以都會區來說，就是在餐廳端盤、洗盤，或到民眾家幫傭、當看護；若在桃園等中小工廠林立地區，則到工廠或工地打零工。

在中南部縣市，逃逸移工隨著農產品採收季節移動，例如雲林蒜頭採收時，農民人手不足又沒有年輕人願意做，就會有逃逸移工透過仲介應聘，有時移工的交友圈也會互相通知工作訊息，趕著採收季一起工作賺一筆；等到採收季節結束，可能換到梨山採白菜、到南投採茶，他們就像游牧民族，遷徙工作。

如果有移工想要多賺點就會從事犯罪，例如台灣山老鼠部分領頭者雇用體力好的非法移工盜伐林木，並派人把守要道，一旦有外人進山就放沖天炮示警。