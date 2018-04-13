解決農業缺工 我將開放越印泰菲來台度假打工

2018-04-13 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



農委會、外交部已達共識，將協助洽簽越南、印尼、泰國、菲律賓，開放廿到四十五歲青壯年申請來台農村度假打工。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

20至45歲 每年盼吸引800到1000人

為解決農業缺工問題，農委會主委林聰賢半年前曾發想讓年輕人打工度假，農委會本周於行政院進行跨部會協商，農委會表示，外交部已經同意協助洽簽越南、印尼、泰國、菲律賓四個國家，廿到四十五歲青壯年申請來台農村度假打工，每年希望有八百到一千人，每人停留一百八十天。全案經外交部簽署條款合作備忘錄，且勞動部、內政部同意，經行政院核定，就能上路。

資格限在台新移民的親屬

不過，內政部移民署曾向農委會表達行蹤不明移工人數恐再增加的憂慮，農委會輔導處處長朱建偉表示，申請資格限制為在台新移民的親屬，由新移民協助至各地農會申請取得資格後，才能在當地申請度假打工簽證赴台。朱建偉說，一方面因有在台親人，另外也有各地農會協助控管，能減少成為行蹤不明的疑慮，也能解決住宿問題。

落跑誰負責？農委會說明

至於未來若來台移工行蹤不明，負責的農會以及代為申請的在台親屬是否需負任何責任？朱建偉說，因是義務協助申請，這部分沒有責任。

農委會日前提出在台新移民親屬依親時在農村工作，雲林縣政府也向農委會建議開放在台移工假日兼差，卻都無法實行。朱建偉表示，過去勞動部認為有違就業服務法，移民署則認為新移民依親只限制未成年以下，若要開放有適法性問題，且也擔心在台已經有超過五萬名行蹤不明移工，認為不可行。

每人核發180天停留時間

但農委會仍不停嘗試找新方法。農委會副主委陳吉仲日前率朱建偉等人共同拜訪外交部長，與外交部洽談，希望開放越南、印尼、菲律賓、泰國廿歲到四十五歲青壯年申請來台打工，每年希望有八百到一千人，每人核發一百八十天停留時間，本周在行政院跨部會溝通取得共識。

朱建偉表示，外交部認為這個方法可行，允諾將請外館協助洽簽，勞動部也認為每年八百到一千人的人數並不算多，疑慮較少。

根據外交部資料，我國已與加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、韓國等十五國洽簽。陳吉仲表示，過去所簽的打工度假國家大多是歐美等先進國家，通常只有台灣年輕人去打工旅遊，對方較少來台，這次希望增加洽簽的四個國家，一方面有薪資誘因，另外當地人來台從事農業度假打工，也可以學習農業技術，目前越南已表示對此非常歡迎。