農業年缺27萬人力 引進打工旅遊也補不滿

2018-04-14 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



農委會統計，國內季節性缺工加上常態性缺工，一年超過廿七萬人次。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

農業缺工問題嚴重，即使增加八百至一千名的打工旅遊人數，投入季節性缺工，空窗仍很大。農委會統計，國內季節性缺工加上常態性缺工，一年超過廿七萬人次，到底如何補足？農委會輔導處處長朱建偉表示，國內可以使用的勞工都已盡力用，目前有耕莘團、技術團、還有把薪資提高增加的誘因等，還要鼓勵發展機械代耕團。

根據農委會去年底所公布的「農業人力結構及勞動力調查」，國內季節性缺工如：三月蒜頭時節、四月洋蔥時節等需要採收的農忙時期，加總廿六點七萬人次，常態性缺工如酪農業、畜牧業等非季節性缺工的則有一點五萬人次。

農委會指出，主力農戶中有百分之卅四點二有外雇人力，顯示農民雇工的並不少，且農業缺工為普遍現象，中南部農業縣市缺工都相當嚴重，包括柑橘、葡萄、芒果等果樹類，以及蒜頭、高麗菜、不結球白菜等蔬菜類，茶葉、咖啡、畜牧業等都是嚴重缺工的農產類別。

不過，有農民認為，八百到一千人太少，也不是來的人就能馬上上手。非季節性缺工的酪農則認為，這對長期缺工的產業沒有幫助，人剛訓練好就差不多要走了。學者建議可以選定特定鄉鎮、產業投入試辦，才會有效益。

慶全地瓜總經理黃榮清表示，來台一百八十天確實對農忙期的缺工有幫助，可以協助種植、採收以及一些基礎勞務工作，不過，他也提到，他的合作小農目前就短缺至少五十人力，來台八百到一千人完全不夠。他呼籲政府腳步快一點，避免農業因缺人而空轉。

恆春鎮農會表示，現在農會有廿個專案人員，採收洋蔥等農忙時期就由農會協助派工至農家協助農務工作，雖然認為增加人力不錯，但也認為不是任何人來了就能上手，應比照現在農務人員，先通過體能、相關訓練之後再派至農場工作。

中華民國酪農協會理事長洪長進則說，酪農產業、畜牧業長期缺工，截至目前為止，政府沒有具體改善方法，短期來台的人力不可能馬上上手，尤其養牛、榨乳等有技術性，可能才剛學會沒多久，簽證就到期要走了，對於非季節性缺工的產業來說，不僅沒幫助，短期人力來了還會是負擔。

逢甲大學國貿系教授楊明憲建議，應針對特定缺工嚴重的縣市以及基礎勞動不需長期培訓人力的作物先開放申請，像是採收水果、蔬菜等簡單容易上工的，比較適合。