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陸專家：遼寧艦非作戰用途 自製航母建造需時四至五年

2018-04-22 22:36聯合報 記者汪莉絹╱即時報導

大陸首艘自製航母盛傳近日將進行海試，大陸航母發展進程引關注。大陸軍事專家解讀，大陸國產航母建造時間至少要四年，方能交付海軍；至於遼寧艦，主要是作為訓練和科研，「不能說能起飛幾架戰機，就說具備作戰能力」。

大陸法制晚報的微信公眾號「觀海解局」，近日邀請大陸軍事專家李傑與中國國際戰略學會高級顧問王津，對談及解讀大陸航母的發展。

王津以全球航母建造周期為例，分析大陸航母建造完成時間將比外界預期長。他指出，一般來說，輕型航母是四至六年，大中型航母五至八年，大陸建造航母的周期，應比全球水準還要長一些。李傑則指出，大陸自製航母的建造時間至少要四至五年。

王津表示，航母建造是非常複雜系統工程，主要有三大節點。一是塢內建造階段，約占總工期百分之六十。第二階段是下水舾裝階段。第三階段是試航交付階段，占總工期百分之廿。航母建成後需在不同海況，不同狀態下進行航行試驗，試航階段至少也要一年左右時間。

至於遼寧號的用途，王津表示，航母服役時間約是四十到五十年，遼寧號的整體服役期迄今已卅多年，已接近退役期，不適應再擔負作戰任務。從任務與使命看，訓練艦和作戰艦的本質不同，人員的編制、武器配備等方面，也都有很大不同。王津說，「不能說能起飛幾架戰機，就說具備作戰能力，且艦載機掛幾枚飛彈能夠升空，也不代表具備真正作戰能力」。

李傑則指出，遼寧艦既然定義為科研和試驗艦，就說明艦上包括動力、武器、指揮、通信雷達等系統設備，以及人員編制、編隊編成等，都是按科研訓練的要求配置、調整與摸索。遼寧艦的核心就是透過科研訓練，創造出一條適合中國的航母發展道路。

至於大陸自製航母仍採滑躍式起飛，李傑指出，遼寧艦經過大量科研試驗，基本掌握固定翼飛機在中大型航母的起降技術，也擁有一定經驗。如果這種起飛與降落方式運用好了，戰鬥力還是比較實用的，是較穩妥的方式。

為何首艘自製航母不採用蒸汽或電磁彈射？李杰指出，航母是個複雜系統，航母本身就是採滑躍式甲板，不可能再「開膛破肚」安裝蒸汽或電磁彈射系統；其次，要有大量的經費和技術上的支持；第三是要有相應搭配的艦載機。他認為，大陸首艘自製航母沒採用彈射技術，順理成章，較符合邏輯。

2018年4月12日大陸國家主席習近平出席南海海域海上閱兵，並發表重要講話。這是...
2018年4月12日大陸國家主席習近平出席南海海域海上閱兵，並發表重要講話。這是以遼寧號為首的航母打擊作戰群等接受檢閱。（新華社資料照）
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大陸首艘自製航母四月中旬趕工照片。（取自香港文匯報）
大陸首艘自製航母四月中旬趕工照片。（取自香港文匯報）
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遼寧艦戰機陸軍

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