第一島鏈外 遼寧艦首度艦載戰機起降

2018-04-22 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



結束海南島校閱的遼寧號航空母艦（見圖）昨天上午穿過宮古水道進入東海，預期將返回母港青島。 新華社 分享 facebook

結束海南島校閱的中共遼寧號航空母艦，由六艘驅逐艦、巡防艦伴隨，十九日晚間由南海向東穿越巴士海峽，廿日在台灣以東、琉球以南的西太平洋進行操演，這是遼寧艦成軍以來，首度在第一島鏈外進行艦載戰機起降等戰術行動。昨天上午，遼寧艦編隊穿過宮古水道進入東海，預期將返回母港青島。

伴隨遼寧艦的軍艦，包括東海艦隊四艘號稱「中華神盾」的〇五二Ｃ／〇五二Ｄ驅逐艦，以及兩艘北海艦隊〇五四Ａ巡防艦。其中最老的巡防艦「煙台」號，也僅服役七年。

對於此次遼寧艦北上的動態，包括穿越巴士海峽進入西太平洋，以及穿越宮古水道進入東海，都是由日本防衛省在網站發布，隨後我方國防部才被動跟進，並僅簡略宣告。

大陸方面充分利用此次遼寧艦北上大打宣傳戰，像廿日晚間的中央電視台新聞，甚至派記者登上參與「繞島長訓」的Tu-154電偵機，畫面中，還可看到我方F-16戰鬥機緊跟執行監控。昨天央視新聞再度報導，遼寧號編隊在西太平洋進行操演，其中兩艘扮演假想敵「藍軍」，與遼寧艦等「紅軍」演練攻防。

遼寧艦二〇一二年成軍後，曾五度南下南海，總計十次途經台海周邊，其中，八次係由台灣海峽中線以西通過。穿越島鏈繞行台灣東方，此次是第二回，但上次是直接通過，並未起降戰機。