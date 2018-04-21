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陸操作新型假訊息作戰 銳實力成國安新課題

2018-04-21 20:12中央社 台北21日電

熟悉國安事務的知情人士表示，中國這波軍事作為搭配訊息戰，是場看似華麗但失敗的戲碼；訊息戰「銳實力」是台灣新考驗與重要國安課題，國安會等部會對類似模式已有相關研究。

中國近來動作頻頻，從海南島的海上閱兵到環球時報宣布泉州軍演，一直到這幾天的遠海長航，過去這兩週，搭配媒體持續作為。知情人士表示，中國幾乎是用盡心思，希望對美國展現「中國不是好惹」的態勢，更希望對台灣發揮心理震懾的效果。但從主要國家與台灣的反應來看，這是一場「看似華麗但失敗的戲碼」。

知情人士指出，北京當局在區域間頻仍的軍事作為，成為周邊國家沉重的安全壓力，北京對於抗議總是相應不理的蠻橫形象，更引起相關國家的不耐與嫌惡。

知情人士說，三天兩頭闖入周邊國家識別區的中國機艦，甚至被區域國家軍方稱為「雷達幕上最討人厭的光點」；這種「區域麻煩製造者角色」，重創北京國際形象。

知情人士表示，值得關注的是，中國這波軍事作為搭配發動「訊息戰」。中國軍方的環球時報把營級地方部隊的操演刻意加工為「台海實彈演習」，期間，央視拿過去軍演紀錄片當新聞播，再加上昨天操著詭異腔調的「閩南語」的空軍宣傳片，看得出，中國正嘗試利用操作一系列的訊息戰，打擊台灣的民心士氣。

對於中國這系列宣傳戰，知情人士說，一開始雖然起了部分騷擾效果，但政府反應夠快，即時釋出各項正確訊息，總統充分掌握狀況的畫面也出現在各式報導中，台灣社會並未因此陷入恐慌。反倒是包括美國國務院指責中方軍事不透明的新聞立刻被發布出來。

知情人士分析，中國這些宣傳作為，動機太鮮明，但手法太拙劣；這種打不到心坎，卻惹火一群人，沒有靈魂的宣傳，是中國這次輿論戰失敗的主因。也足見民主自由本身，確實是台灣防禦這類訊息戰攻勢的最好體質。

儘管中國這一波的訊息戰操作並不成功，然而知情人士分析，從近期的「通俄門」、「臉書劍橋分析」個案，都可以看到社群網站對於公眾輿論、隱私權所造成的影響和威脅，這也是新型的國安考驗。

黨政人士指出，最近國際國安圈熱門的「銳實力」名詞，指的就是威權國家利用類似作為得以強迫和操縱國外的能力，常搭配著威權國家的「硬實力」和「軟實力」來操作。

他舉例，中國日前推出的「厲害了，我的國」，就是意圖透過電影來宣揚國家實力的具體操作，而這一波中國透過媒體報導和宣傳影片，試圖擴大並深化軍演的效力，企圖影響台灣輿論，就是一個明顯的個案。

他說，近年來新型的「假訊息作戰」，常利用民主國家的言論、新聞、網路自由發酵，這是台灣面臨的新考驗；國安會與相關部會已經針對類似「假訊息作戰」的模式有相關的研究與檢討，這也是世界各國未來的重要安全議題項目。

國安會北京通俄門

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