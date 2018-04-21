親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆風波不斷
軍改案立院闖關
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

花4億採購的警用新配槍「落漆」 準星磷光點易脫落

遼寧號通過宮古海域往北 國防部全程掌握

2018-04-21 19:25中央社 台北21日電

遼寧號航艦。圖／日本防衛省檔案照
遼寧號航艦。圖／日本防衛省檔案照
分享
日本防衛省下午發布訊息，中國大陸航艦遼寧號艦隊群，已通過宮古島海域，朝東海前進。國防部發言人陳中吉表示，國軍都有全程掌握及監偵，民眾可以放心。
國防部發言人陳中吉表示，國軍都有全程掌握及監偵遼寧號艦隊群，民眾可以放心。 聯合...
國防部發言人陳中吉表示，國軍都有全程掌握及監偵遼寧號艦隊群，民眾可以放心。 聯合報系資料照片／記者洪哲政攝影
分享

根據日本防衛省下午最新發布訊息指出，共軍航空母艦遼寧號艦隊群，已通過宮古島海域，朝東海前進。陳中吉表示，國軍都有全程掌握及監偵，民眾可以放心。

近期共軍軍機、軍艦頻頻在台灣周遭進行長航訓練。根據國防部已對外公布的資訊，軍機部分，自18日至20日連續3天、3次訓練，均穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地。

艦艇部分，自今年1月起，共軍航艦遼寧號艦隊群分別在1月4日、3月20日及4月19日在台灣周邊長航訓練，在軍事及學者專家眼中，尤以4月19日遼寧號往北行經西太平洋返港的路徑，政治意涵最強烈。

政大國際事務學院名譽教授丁樹範接受中央社訪問時認為，美中貿易戰延燒，又逢美國封殺中興通訊，點名華為、聯想可能涉入間諜活動，中國可能藉在西太平洋航訓的方式，向美國示威。

針對今天遼寧號艦隊群通過宮古海域，一名國防部官員接受中央社訪問時說，遼寧號這次的路徑持續往北，研判即將返回駐地，是接續昨天及19日的航線，民眾可以不需擔心。

國防部國軍軍艦

相關新聞

中共遼寧號航艦 上午通過宮古海峽進入東海

2018-04-21 18:59

遼寧號走東不走西 學者：反美意味濃厚

2018-04-21 16:58

陸操作新型假訊息作戰 銳實力成國安新課題

2018-04-21 20:12

陸國家海事局：浙江舟山黃大洋海域 下周舉行實彈演習

2018-04-21 14:38

冷眼集／面對危機 蔡輕描淡寫是哪招

2018-04-21 12:54

學者：中共軍演針對美日、施壓台灣

2018-04-21 12:52

遼寧海事局連發3條航行警告 疑國產航艦即將海試

2018-04-21 12:09

中共軍演針對台獨？學者：針對美日順便施壓台灣

2018-04-21 11:37

共軍例行性演練？孫大千：嘴炮對火炮

2018-04-21 09:12

我空軍戰機監控繞島轟六K 大陸央視公布我機影像

2018-04-21 02:31

共軍繞島 美鼓勵兩岸進行建設性對話

2018-04-21 00:57

國防部證實：共機連3天繞台 遼寧艦北返

2018-04-21 00:46

來了！遼寧號與另六艘中共艦艇 正在台灣東方

2018-04-20 23:06

【重磅快評】面對共機繞台 何不公布攔截影像？

2018-04-20 21:11

南海風暴吹向台海 小英秀肌肉不當棋子

2018-04-18 16:13
看更多

熱門文章

一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

2018-04-21 11:00

特戰媽媽完成275公里山隘行軍 愛兒送上一吻含淚

2018-04-20 22:36

獨／陳師孟約談檢察官查「諷扁劇」 張安箴拒道歉

2018-04-21 00:12

來了！遼寧號與另六艘中共艦艇 正在台灣東方

2018-04-20 23:06

蘇嘉全動手推藍委…上次立法院長「出手」是27年前

2018-04-21 08:00

我空軍戰機監控繞島轟六K 大陸央視公布我機影像

2018-04-21 02:31

共軍例行性演練？孫大千：嘴炮對火炮

2018-04-21 09:12

老驥伏櫪、志在千里？ 馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

2018-04-21 17:53

吳茂昆被爆料不斷 包正豪：寧被羞辱還要巴著位置？

2018-04-21 10:00

市長初選競選經費公布了！黃偉哲花了3327萬元

2018-04-21 11:27

【重磅快評】面對共機繞台 何不公布攔截影像？

2018-04-20 21:11

史國改名 台灣正名？總統：我們國家名稱不是很清楚嗎？

2018-04-21 00:58

侯友宜談訪馬英九 「馬前總統就像教授一樣」

2018-04-21 11:42

蘇貞昌再選新北 朱學恒：一再吃保生大帝豆腐太過了

2018-04-21 14:22

「放一桶瓦斯」挨批 徐國勇喊冤：形容安全存量遭誤解

2018-04-20 22:36

朱立倫端黃金催生台灣「洛杉磯」 李昌鈺也湊一腳

2018-04-21 09:00

結束史瓦濟蘭行 蔡總統：已交辦提出一套「非洲計畫」

2018-04-21 13:45

柯文哲是民進黨大麻煩？段宜康：我不是柯黑是柯抖

2018-04-21 11:47

羅智強為中華民國募百萬讚 張善政來讚聲

2018-04-21 11:11

吳茂昆東華校長任內 一年請假160天

2018-04-21 00:30

台北市若贏不了 鍾小平：侯友宜贏了又怎樣

2018-04-21 14:23

再次上香保生大帝 蘇貞昌：祂了解我一心想做事

2018-04-21 11:20

禮讓柯文哲？柯建銘：民進黨的一個大麻煩

2018-04-21 00:41

接任總統府秘書長今生效 陳菊第一個行程是…

2018-04-21 17:02

蘇貞昌虧李四川 「你出來選我就不敢出來選了」

2018-04-21 10:19

青農想婚…年收入兩百萬 卻因全年無休嚇跑對象

2018-04-20 23:54

大巨蛋先完工 鍾小平：讓趙藤雄看得到吃不到

2018-04-21 15:11

【即時短評】一場沒有主角的電視政見辯論

2018-04-21 18:15

藍北市長初選辯論 鍾小平批其他3人不夠格

2018-04-21 14:13

「天后」利菁提問振興觀光 藍參選人打故宮牌

2018-04-21 15:22

侯友宜拜訪請益 馬英九鼓勵勝選

2018-04-20 21:32

選議員照片修過頭合規定？國民黨：猴別P成馬就好

2018-04-21 13:41

鍾小平：韓國瑜在高雄會當選、打敗陳其邁

2018-04-21 15:45

抗議徐國勇失言 反深澳電廠自救會要他道歉

2018-04-21 00:49

觀察站／綠軍改隱憂… 就怕又被自家人翻盤

2018-04-21 00:14

遼寧海事局連發3條航行警告 疑國產航艦即將海試

2018-04-21 12:09

黃偉哲初選費用3327萬 高思博：太低我不信

2018-04-21 15:10

藍初選辯論先轟民進黨 孫大千：有勇氣就快提人選

2018-04-21 13:42

冷眼集／深澳電廠爭議 不當比喻更失焦

2018-04-21 00:49

退休警消23日上街 夜宿總統官邸

2018-04-21 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top