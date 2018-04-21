遼寧號通過宮古海域往北 國防部全程掌握

2018-04-21 19:25 中央社 台北21日電



遼寧號航艦。圖／日本防衛省檔案照 分享 facebook 日本防衛省下午發布訊息，中國大陸航艦遼寧號艦隊群，已通過宮古島海域，朝東海前進。國防部發言人陳中吉表示，國軍都有全程掌握及監偵，民眾可以放心。 國防部發言人陳中吉表示，國軍都有全程掌握及監偵遼寧號艦隊群，民眾可以放心。 聯合報系資料照片／記者洪哲政攝影 分享 facebook

根據日本防衛省下午最新發布訊息指出，共軍航空母艦遼寧號艦隊群，已通過宮古島海域，朝東海前進。陳中吉表示，國軍都有全程掌握及監偵，民眾可以放心。

近期共軍軍機、軍艦頻頻在台灣周遭進行長航訓練。根據國防部已對外公布的資訊，軍機部分，自18日至20日連續3天、3次訓練，均穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地。

艦艇部分，自今年1月起，共軍航艦遼寧號艦隊群分別在1月4日、3月20日及4月19日在台灣周邊長航訓練，在軍事及學者專家眼中，尤以4月19日遼寧號往北行經西太平洋返港的路徑，政治意涵最強烈。

政大國際事務學院名譽教授丁樹範接受中央社訪問時認為，美中貿易戰延燒，又逢美國封殺中興通訊，點名華為、聯想可能涉入間諜活動，中國可能藉在西太平洋航訓的方式，向美國示威。

針對今天遼寧號艦隊群通過宮古海域，一名國防部官員接受中央社訪問時說，遼寧號這次的路徑持續往北，研判即將返回駐地，是接續昨天及19日的航線，民眾可以不需擔心。