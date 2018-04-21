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中共軍演針對台獨？學者：針對美日順便施壓台灣

2018-04-21 11:37聯合報 記者胡宥心╱即時報導

中國的航空母艦遼寧號。新華社
中國的航空母艦遼寧號。新華社
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中共解放軍大規模軍演，海空遠海長訓，總統蔡英文談話會繼續維持區域穩定，維持現狀政策不變；對此，淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳說，中共長途海空演訓不斷突破第一島鏈，是針對美、日而來，順帶施壓台灣：海軍退役中將蘭寧利則說，中共海軍遼寧號航逼近，我國負責海洋監偵卻不自知，應該汗顏。

張五岳表示，近日台美關係強化，5月台美國防工業會議在高雄、6月AIT（美國在台協會）掛牌，北京也透過這樣軍事作為，展現政治目的，對中國內部有交代，對國際社會有所宣示，也繼續對台灣施壓。因為如果只針對台灣，兩岸軍力一比，北京不須這樣作為，中共向國際展現共軍有海空長程作戰能力，也意圖把兩岸變成是中國內部事務。

張五岳分析，目前中國大陸做法很明確，台灣政府、民間區隔對待，對民眾送利多，6月海峽論壇一定會大幅度釋放利多，對台獨像是行政院長賴清德言論，透過軍事作為展現政治目的。

張五岳說，現在我國政府作為很清楚，從蔡總統在史瓦濟蘭的談話，談既定政策、國家國號，讓兩岸關係不要繼續惡化，彼此增加善意都是好的方向。

除了空中演習，日本防衛省20日深夜宣布，中共海軍遼寧號航空母艦、4艘驅逐艦、2艘巡防艦，在台灣東方海域活動。海軍退役中將蘭寧利表示，這一段海域該我國負責海洋監偵卻不自知，國防部能不汗顏，更批若國安單位只會用文青式文章糊弄人，早被日本美國看破手腳。

除了軍艦在台灣東方海域活動，日方還指出，遼寧號20日上午，曾經進行艦載戰機起降訓練。蘭寧利說，這是日本海上自衛隊的監視報告，是他們的「秋月」號驅逐艦，以及由那霸起飛的P-3反潛巡邏機，在與那國島南方350公里的海域發現的，這個海域就是我國蘭嶼的東南方140公里，中共的航母特遣支隊是穿過鵝鑾鼻南方70公里的巴士海峽。

「這一段海域該我們負責的海洋監偵卻不自知，我國國防部能不汗顏？」蘭寧利說，到底我國的艦隊與P-3C海洋巡邏機到哪裡去了？這種只守著眼皮下的海洋監偵，總有一天敵人兵臨城下而不自知。

中共海軍北京

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