我空軍戰機監控繞島轟六K 大陸央視公布我機影像

2018-04-21 02:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



在繞島共機上採訪的央視記者，目擊我方兩架F-16戰機貼近共機，執行監控任務，新聞並在央視播出。翻攝央視新聞畫面 分享 facebook

共軍機艦連三日在台實施繞島巡航，國軍除透過雷情嚴密監偵，並派遣戰機升空外，對外發布訊息卻都是言簡意賅，没有空軍捍衛台海領空的實況。但在繞島共機上隨行採訪的央視記者，卻目擊我方兩架F-16戰機貼近共機，執行監控任務，新聞並在央視播出。

報導指稱，轟六K搭配殲擊機、預警機等開展海上實戰化訓練，實施繞島巡航，隨行的央視記者形容軍機「彈滿艙、箭上弦」地升空，並且目撃我方F-16戰機貼近監控的畫面，新聞畫面特別以CG將我機標示為「敵機」。