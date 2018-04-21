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國防部證實：共機連3天繞台 遼寧艦北返

2018-04-21 00:46聯合報 記者程嘉文／台北報導

因應中共解放軍「遠海長航」繞台頻繁，國軍各型戰機及監偵機緊急起飛架次與戰演訓操演...
因應中共解放軍「遠海長航」繞台頻繁，國軍各型戰機及監偵機緊急起飛架次與戰演訓操演遽增。圖為經國號戰機近距離伴飛中共轟六K。 圖／國防部提供
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中共軍機連續第三天繞台飛行：國防部昨天傍晚證實，共軍轟六型機兩架，上午由東海穿越宮古水道進入西太平洋，由台灣東方南下，右轉穿過巴士海峽經南海飛回大陸。依據日本防衛省發布的照片顯示，三天來執行任務的轟六Ｋ型機，都來自安徽安慶的空軍第十師，也都在兩翼下各掛載一枚「長劍」空對地巡弋飛彈

此外，完成習近平海南島檢閱的共軍遼寧號航空母艦，正與護衛艦艇北上，預計返回青島母港。官員透露，這次遼寧艦編隊的路徑，應會穿過巴士海峽，經台灣東方海域向北航行，穿越宮古水道進入東海。總計遼寧艦服役以來，至今曾五度由北方開往南中國海，十趟航程中，兩次是繞行台灣東方，另八次則走台灣海峽。

中共軍機第一次繞台飛行，是前年十一月廿五日。依據國防部對外發布數字，到昨天共有十八次。這次連續三天派機繞台，追平去年八月的紀錄，不過上次主角是運八電戰機，這次則是攜帶巡弋飛彈的轟六Ｋ。依據長劍廿型飛彈的性能，轟六Ｋ若飛至沖之鳥礁水域，射程就足以攻擊關島。

國防部強調，國軍依據「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，全程派遣機、艦監偵掌握與應處，不過並未公布相關監控畫面。另一方面，國防部連續三天，在官方臉書發表宣傳短片，各軍種司令部也全面「聯播」：第一天主題是「我們時時準備好」，第二天是「固若金湯」，今天是「捍衛領空捨我其誰」，並且再度引述蔡英文總統曾引述過的話，「身為中華民國空軍，怎可讓敵人在頭上耀武揚威」。影片中也剪輯，F-16攜帶攻擊艦艇的魚叉飛彈的畫面。

飛彈國防部空軍

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