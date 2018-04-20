國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

2018-04-20 17:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳洛薇 、邱菀苓、楊懿、韓光耀／製作



近來共機頻擾台，去年11月迄今多達13次。圖為經國號戰機近距離伴飛中共轟6K。 圖／國防部提供 分享 facebook

半年來共機繞台13次

近一年半以來共機擾台情況頻繁，迄今已28起，尤其是中共十九大結束，大陸國家主席習近平展開第二任期之後，更積極對台秀肌肉，去年11月迄今，共機繞台多達13次。

106年國防報告書公布共軍軍艦、軍機跨區訓練航線示意圖。 資料來源／106年國防報告書 分享 facebook

國防部去年底公布106年國防報告書分析中共戰力，指中共19大後，共軍的任務需求由提高打贏資訊化條件下局部戰爭能力，逐步轉為具備全域作戰能力，續按既定規劃，擴大攻台作戰想定及演練，並示警，兩岸軍事失衡正在加劇。

台灣總軍力17.3萬人 只比陸火箭軍多一點

翻開國防報告書，兩岸軍事失衡嚴重，中共總兵力約200萬人，陸軍110萬餘人、空軍30萬餘人、海軍20萬餘人、火箭軍10萬餘人，還有戰略支援部隊。中共國力持續成長，挹注大量預算進行國防與軍隊現代化，導致兩岸軍力失衡加劇。

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根據國防部107年度預算書顯示，台灣明年國軍總人數17.3萬人，不足國防部要求維持有效戰力人數底限的17.5萬人，其中海軍3~4萬餘人、空軍3~4萬餘人、陸軍10萬餘人，加起來只比大陸的火箭軍多一點點。台灣兵力出現缺口，更糟的是，在國軍總人數計算中，已經列入「末代義務役」的1.1萬兵力，若是再扣除，明年兵力缺額將更大。

台灣今年的國防預算為新台幣3278億元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大陸是台灣15.8倍 已是亞洲第一

中共挹注高額國防經費，今年度國防預算為1兆1069點51億人民幣（約1759億美元、5兆1839億新台幣），位居亞洲第一。台灣今年的國防預算為新台幣3278億元，中共的國防預算是台灣的15.8倍，兩岸軍力失衡持續擴大。

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陸提升海空、火箭軍戰力 台發展精準打擊武器

國防報告書指出，中共加速國防與軍隊現代化進程，持續增加海、空軍、火箭軍及戰略支援部隊等戰力，推動部隊組織改革大幅提升兵力投射能力，嚴重威脅我國家安全。

中共持續增加海、空軍、火箭軍及戰略支援部隊等戰力。 圖／取自國防報告書、新華社 分享 facebook

台灣則出現軍隊設施老舊、人員不足等問題。隨著中國影響力的擴大，願意將精密武器賣給台灣的國家越來越少。我方將發展精準打擊武器列為首要，尚未解密射程達到1200公里的雄二E巡弋飛彈備受矚目，國防報告書提及台美軍事合作，美國將持續供售我國所需防禦性武器，確保我維持足夠防衛能力，並建立全方位軍事交流管道。

我方持續發展精準打擊武器，雄二E巡弋飛彈備受矚目。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

兩岸軍事失衡加劇 台灣別再耍嘴皮壯膽

分析中共對台軍事能力，國防報告書指出，共軍持續發展指揮、管制、通信、情報、監視、偵察、導航、目標標定等能力，監偵範圍已涵蓋第二島鏈以西全境，續朝全球偵察方向積極發展，已具備支持區域內各項軍事行動的能力。 中共火箭軍打擊能力方面，已部署中（短）程戰術彈道及巡弋飛彈射程，均涵蓋台灣本島全境。

台灣軍力、武器、軍費都難與大陸匹敵。面對大陸共機密集、囂張的「繞島巡航」，總統府、國安會除了批大陸是打「假訊息戰」、「稻草人戰」，強調對岸是例行演訓、官媒誇大，要國人放心，坐視共軍侵門踏戶，台灣唯一的對策，只剩下耍嘴皮子壯膽，一再自我催眠，這不是危機。