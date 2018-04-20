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一點也不台！共軍閩南腔短片秀轟-6K繞台飛航

2018-04-20 14:22聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中共近來頻派出軍艦和軍機繞島巡航台灣，引發台海緊張。中共空軍官方微博「空軍發布」昨天還發布分別有中英文版與閩南語版的宣傳片，強調「繞島巡航」能力。美國國務院再度強調反對兩岸任何一方改變現狀，並呼籲雙方進行建設性對話。

中共空軍官方微博「空軍發布」昨天發布消息，中共空軍開展的海上方向實戰化軍事訓練，出動轟-6K、蘇-30、殲-11和偵察機、預警機等多型多架戰機連續「繞島巡航」，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。

「空軍發布」同時釋出新的3分48秒的宣傳影片，影片中甚至以台語（閩南語）的方式來配音，介紹轟-6K戰略轟炸機的性能與任務。

影片中是女聲發音，用閩南語旁白說，「強軍是強國的標配，一個強大的國家，並定能有一支能夠維護國家主權安全發展利益的強大軍隊，強軍興軍這幾年海內外最關注中國什麼戰機，多次展翅西太、警巡東海、戰巡南海，戰神！」影片中旁白讚譽轟-6K轟炸機為「戰神」，這一國之重器，「神勇亮劍空天，投送大國之威」。

有網友看了影片後留言：「真不是台灣腔，正宗閩南腔調。廈門衛視跟康熙來了對比著看一下就懂了！」另一網友也說，「這個口音還是太閩南了，一點也不台，應該找在大陸的台灣人錄一段。」

轟6是仿蘇聯50年代Tu-16「獾式」轟炸機研製，解放軍目前唯一的戰略轟炸機，不過1960年代發生了「中蘇交惡」事件，蘇聯駐中專家全數撤離中國，影響了Tu-16的引入，導致轟6的研製一直推遲，直到1970年代才開始量產。

中共解放軍對轟6不斷改良，轟6K就大幅改良了轟6航程短、彈藥少、射程短的問題。雖然轟6K的航程及載彈量和世界先進戰略轟炸機相比還有一段差距，但它可掛載6枚射程2000公里的長劍-10A空射巡航飛彈，等於能直接打到關島，具有相當的戰略打擊能力。

轟-6K戰機。（微博「空軍發布」）
轟-6K戰機。（微博「空軍發布」）
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轟-6K戰機。（日本防衛省統合幕僚監部）
轟-6K戰機。（日本防衛省統合幕僚監部）
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轟-6K戰機。（微博「空軍發布」）
轟-6K戰機。（微博「空軍發布」）
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中共解放軍閩南語

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