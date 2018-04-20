冷眼集 ／共軍侵門踏戶 台灣還在耍嘴皮子

2018-04-20 14:02 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 高凌雲



解放軍演習資料照。 圖／解放軍報 分享 facebook

台灣是文青思維治國的典範，華麗空洞的文字與口語，讓人們感到眩惑迷惘，搞不清楚這個政府到底往哪個方向前進，一旦遭遇面臨混亂的情勢，文青政府馬上成了酸民政府，滿口酸言酸語，逞口舌之快，拿不出化解危機的手段。

共軍從國共內戰以來，就要解放台灣，幾十年來，舉世皆知，台灣當局面對敏感微妙的兩岸情勢，只會諷刺對方媒體評論文章渲染誇大，以為可以淡化演習對台心理衝擊。

金門外海的共軍演習，規模不大，被大陸保守媒體的評論文章，援引為大陸反台獨的例證，演習是有的，反台獨立場也無新義，台灣卻表現的荒腔走板，國防部一如以往，頭埋在沙堆，無視嚴峻政治情勢，辯稱只是例行演習，軍隊保持經常戰備。主管國安高層官員，先認為金門外海演習有針對，又一再改口，淡化共軍演習衝擊，辯稱先前沒聽清楚問題，說話顛三倒四的國安首長，真是國安又一危機。

這樣的表現，無非心虛，對方反台獨，我方說渲染誇大，不能在有爭議的台灣獨立，多所著墨論述，以安民心，因為這說不清，講不明，行政院長賴清德逢人就說自己是台獨工作者，大陸保守派媒體豈能視而不見，聽而不聞。你天天把台獨掛在嘴上，你以為這是言論自由，對方認為你分裂國土，要威嚇一番，我們又說這是渲染誇大，真是伊于胡底。

中共盡其可能確保中國領土統一，台灣當然首當其衝。如果要維持台海和平穩定，除了足夠國防力量，政治上爭取兩岸和解，是無法迴避的選項，台灣經過幾任政府，不負責任的推動毫無成效的募兵制，政治上醜化軍人，軍官學校招生一落千丈，原本是兵隨將轉，現在是無兵缺將，軍備採購又多涉有弊端，台灣有國防空洞化的潛在危機。

政治上，台灣捨九二共識的穩定不用，也拿不出新的替代和平方案，寧可兩岸對峙，對方南海閱兵，這方就要把單純的海軍戰備抽測，搞成四不像的海空演習，又怕惹惱國際社會，放棄原本的實彈射擊，政治動輒干預影響部隊正常演訓的流路，戕害部隊維繫戰力。

酸民能在網路肆無忌憚，但是治國首要沉穩，斷不能酸民心態，不論你多擅長利用網路操縱輿論，兩岸關係憑藉的仍是彼此實力，背靠美日容或苟安一時，絕非長治久安之計，兩岸問題只有兩岸雙方能夠解決，美日以其自身私利操縱，台灣不明其理，就可能遭致禍害，面對台獨，政府還是老老實實給個交代，清清楚楚，是戰是和，大家也好有個準備。